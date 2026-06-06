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Gila, accordo con un club italiano: triennale da tre milioni a stagione. Lotito ad un bivio

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Dopo Romagnoli, promesso sposo dell’Al-Sadd, il nuovo tecnico Gattuso rischia di perdere anche il difensore centrale

Giorni intensi nel mercato biancoceleste. Mentre il nuovo tecnico Gennaro Gattuso, che la prossima settimana verrà ufficializzato e che prenderà il posto di Maurizio Sarri, ha iniziato a contattare tutti i calciatori, sondandone la disponibilità a prendere parte al nuovo progetto, i dirigenti biancocelesti devono fare i conti con le prime grane.

Mari Gila
Gila, accordo con un club italiano: triennale da tre milioni a stagione. Lotito ad un bivio – calciomercato.it – Ansa Foto

Uno dei reparti destinato ad essere rivoluzionato è quello difensivo: Alessio Romagnoli ha trovato un accordo con l’Al-Sadd: si trasferirà in Qatar a titolo definitivo, guadagnando uno stipendio superiore ai cinque milioni di euro: nelle casse della Lazio entreranno circa quattro milioni. Gattuso aveva parlato con il difensore biancoceleste: la sua intenzione era di provare a convincerlo, ma si è trovato di fronte ad un vero e proprio muro. Il tecnico, una volta preso atto dell’impossibilità di trattenerlo, ha chiesto alla società almeno la conferma di Mario Gila.

Il club ha garantito a Gattuso la disponibilità a confermare lo spagnolo: anche a costo di perderlo a parametro zero tra dodici mesi (il suo contratto scadrà a giugno del 2027). Ma tutto è condizionato dalle offerte: qualora alla Lazio arrivasse una proposta da almeno trenta milioni, Gila partirebbe. La società romana deve garantire al Real Madrid il 50% della plusvalenza: nell’estate del 2022 acquistò il difensore per sei milioni di euro. Se lo rivendesse a trenta, dovrebbe versare nelle casse dei Blancos almeno dodici milioni. Il calciatore ha intenzione di lasciare la capitale.

Gila, accordo con il Napoli: le cifre

Il club che si è mosso con maggior forza su di lui è il Napoli. De Laurentiis è pronto a garantirgli un ingaggio di tre milioni di euro per le prossime tre stagioni, trovando il si del calciatore. Allegri lo aveva già consigliato ai dirigenti del Milan, prima del suo addio al club rossonero. E sarebbe pronto ad accoglierlo a braccia aperte. Lotito e il direttore sportivo Fabiani si trovano di fronte ad un bivio: al momento hanno garantito al nuovo tecnico la disponibilità a tenere il centrale spagnolo. Ma se gli azzurri presentassero a Formello una cifra vicina ai trenta milioni, potrebbero cambiare idea.

Gila, accordo con il Napoli: le cifre – calciomercato.it – Ansa Foto

Saranno decisive le prossime giornate: il patron biancoceleste, che ha incassato il duro comunicato del tifo organizzato, che ha confermato la volontà di non entrare allo stadio Olimpico nella prossima stagione, è chiamato ad una scelta importante: Gila e Romagnoli hanno rappresentato la base sulla quale l’ex tecnico Maurizio Sarri ha fondato il proprio reparto arretrato. Gattuso, qualora anche lo spagnolo fosse ceduto, sarebbe chiamato a ripartire da zero.

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