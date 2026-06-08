Barella o Thuram: minaccia Galatasaray per Inter e Juventus

Il club campione di Turchia punta l’alfiere nerazzurro per il centrocampo: l’alternativa è il francese della ‘Vecchia Signora’

Il Galatasaray mette nel mirino l’Italia e la Serie A. Il club turco sta valutando la situazione di Vlahovic dopo l’addio alla Juventus e intanto guarda con attenzione ad altri big del nostro campionato.

Tra questi ci sarebbe Nicolò Barella, leader e ormai bandiera dell’Inter. Dopo l’assalto mancato l’anno scorso e a gennaio per Calhanoglu, il club campione di Turchia ci riprova per un altro titolarissimo della formazione allenata da Chivu in questa prima fase del mercato estivo.

Stando al media turco ‘Sporx’, Barella sarebbe il primo obiettivo nella lista del Galatasaray per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione.

Muro Inter per Barella: l’alternativa del Galatasaray è Thuram

A sponsorizzare il nome di Barella sarebbe il consulente di mercato Gardi, che lo avrebbe proposto alla dirigenza e al tecnico Buruk.

Il Galatasaray sarebbe quindi pronto ad avviare le trattative per strappare il nazionale italiano all’Inter, che però per bocca del Ds Ausilio ha risposto ai rumors che arrivano dalla Turchia: “Barella non ha prezzo e non è sul mercato”, la replica a ‘Supernova’ del dirigente nerazzurro che ieri aveva smentito anche la partenza verso il Fenerbahce di Calhanoglu.

Il Galatasaray, nel caso affondasse il colpo, troverebbe così il muro dell’Inter per Barella e le alternative in mediana porterebbero a Camavinga (in uscita dal Real Madrid) e al connazionale Thuram della Juventus. I bianconeri si priverebbero però del figlio d’arte solo per un’offerta vicina ai 60 milioni di euro.