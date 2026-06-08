L’attaccante olandese vorrebbe lasciare i Reds durante l’estate

Nove gol complessivi a fronte dei diciotto della scorsa stagione. Parliamoci chiaro, se l’annata del Liverpool non è stata all’altezza delle aspettative, il motivo va ricercato anche nel calo di rendimento degli uomini che trascinarono i Reds di Arne Slot alla vittoria della Premier League, come Cody Gakpo.

Proprio l’ala olandese, secondo Team Talk, potrebbe essere uno dei nomi più caldi durante la prossima finestra di calciomercato. Il 27enne di Eindhoven, stando alle informazioni in possesso del sito britannico, starebbe meditando un addio estivo in virtù di alcuni dubbi sul suo ruolo da titolare sotto la guida di Andoni Iraola.

Informati sul possibile addio, sull’ex PSV ci sarebbero già otto club pronti a valutare un’eventuale offerta e tra questi figurerebbe anche il nome del Milan. I rossoneri, come è noto, proveranno a cedere Rafa Leao per 50-60 milioni di euro e vorrebbero reinvestire buona parte della cifra sul nuovo attaccante esterno.

Oltre alla squadra lombarda, sulle tracce del calciatore ci sarebbero anche Aston Villa, Atletico Madrid, Bayern Monaco, Besiktas, Fenerbahçe, Lipsia e Tottenham. La fonte citata sopra, non esclude che il Liverpool possa sfruttare l’interessamento del club tedesco per abbattere almeno parzialmente i 120 milioni richiesti dal Lipsia per Diomande.