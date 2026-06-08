Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Juve, nome nuovissimo per la difesa: le cifre

Foto dell'autore

Bianconeri sempre molto attivi sul mercato e pronti a rinforzarsi in vista della prossima stagione. 

Molto dipenderà anche dal futuro di Gleison Bremer su cui è piombato ora il Tottenham, ma la Juventus interverrà sul mercato per prendere almeno un difensore centrale. I nomi che circolano sono diversi, ma nelle ultime ore sarebbe spuntata una nuova candidatura per la retroguardia a disposizione di Luciano Spalletti.

Tifosi Juventus all’Allianz Stadium (Ansafoto) – calciomercato.it

Lo riferisce l’edizione di oggi di ‘Tuttosport’, secondo cui la dirigenza di corso Galileo Ferraris sarebbe interessata al profilo di Viery Fernandes Santos Lopes, conosciuto semplicemente come Viery, centrale brasiliano classe 2005 di proprietà del Gremio. IL calciatore piace anche a Fiorentina e Bologna e ha una clausola rescissoria da 50 milioni di euro, ma la Juve conta di intavolare una vera e propria trattativa sulla base di 20 milioni di euro.

4447

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Quale paese ha ospitato i Mondiali 2010?

2 / 7

Chi segnò una doppietta nella finale del 2002?

3 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

4 / 7

Quale nazionale vinse nel 1998?

5 / 7

Quale nazionale ha vinto il Mondiale 2022?

6 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2014?

7 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia dei Mondiali?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 22%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU