Juve, nome nuovissimo per la difesa: le cifre

Bianconeri sempre molto attivi sul mercato e pronti a rinforzarsi in vista della prossima stagione.

Molto dipenderà anche dal futuro di Gleison Bremer su cui è piombato ora il Tottenham, ma la Juventus interverrà sul mercato per prendere almeno un difensore centrale. I nomi che circolano sono diversi, ma nelle ultime ore sarebbe spuntata una nuova candidatura per la retroguardia a disposizione di Luciano Spalletti.

Lo riferisce l’edizione di oggi di ‘Tuttosport’, secondo cui la dirigenza di corso Galileo Ferraris sarebbe interessata al profilo di Viery Fernandes Santos Lopes, conosciuto semplicemente come Viery, centrale brasiliano classe 2005 di proprietà del Gremio. IL calciatore piace anche a Fiorentina e Bologna e ha una clausola rescissoria da 50 milioni di euro, ma la Juve conta di intavolare una vera e propria trattativa sulla base di 20 milioni di euro.