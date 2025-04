Inter, oltre 100 milioni dalla Champions: quattro colpi chiesti da Inzaghi

Le ultime notizie sul calciomercato dell’Inter dopo anche il passaggio del turno in Champions League. I nerazzurri si preparano tra presente e futuro

L’Inter vive una fase di grande entusiasmo dopo aver strappato per il pass per le semifinali di Champions League. Nella serata di ieri a San Siro la truppa di Inzaghi ha portato a casa un preziosissimo pareggio per 2-2 contro il Bayern Monaco, che unito al successo esterno dell’andata per 2-1 in Germania ha prodotto il passaggio del turno.

Primo grande ostacolo superato quindi per Lautaro e soci in un finale di stagione ricchissimo di impegni di alto profilo, e che ancora consente ai nerazzurri di sognare un clamoroso Triplete. Dalla lotta scudetto testa a testa col Napoli alla semifinale di Coppa Italia da disputare col Milan, fino ad arrivare al doppio confronto europeo contro il Barcellona che ha già fatto scattare la caccia al biglietto tra i tifosi.

L’Inter affronterà i blaugrana prima in terra catalana il 30 aprile, mentre il 6 maggio è in programma il ritorno a San Siro, lì dove servirà tutto il sostegno del popolo nerazzurro che già sogna in grande. La proiezione è quindi su un finale di annata scoppiettante, ma anche sul futuro con un mercato sostenuto anche dagli importanti introiti derivanti dalla stessa Champions.

Calciomercato Inter, dal sogno Champions ai prossimi colpi: Inzaghi attende

Questa Champions ha già garantito di soli premi UEFA 100 milioni di euro. Gli stessi salgono a 115 col passaggio in semifinale più gli incassi da botteghino e i bonus dagli sponsor. Di questo ed altro si è parlato nell’appuntamento odierno con ‘TiAmoCalciomercato’ sul nostro canale YouTube.

Proiezione quindi sul mercato dell’Inter che ha come obiettivo quello di svecchiare e rinforzare la rosa con Inzaghi pronto ad accogliere nuovi innesti. A tal proposito nel corso del suo intervento Maurizio Russo ha evidenziato come si ragionerà su ogni reparto “Luis Henrique primo obiettivo a destra per avere due esterni con caratteristiche offensive e liberare Darmian come jolly in difesa”. Dal punto di vista dei jolly da impiegare in più ruoli un altro grande obiettivo è Nico Paz, tra centrocampo e zona d’attacco. “In difesa mi aspetto un altro innesto e guarda soprattutto alla Serie A: Hien, Scalvini, Bijol, Solet e Mario Gila. A centrocampo è già preso Sucic, ma Inzaghi vuole anche un regista che possa far rifiatare Calhanoglu. Potrebbe tornare di moda uno scambio Pellegrini-Frattesi con la Roma, ma piace anche Ricci”.

In attacco c’è il sogno David, e ci sono anche due piste in Serie A come Castro e Mateo Retegui per cui l’Inter ha fatto un sondaggio con l’Atalanta.