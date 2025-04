Inter, chiesto formalmente un top player all’Atalanta | ESCLUSIVO

Marotta e Ausilio stanno iniziando a programmare il mercato dei nerazzurri. Si pensa di regalare ad Inzaghi un titolare di Gasperini

Con la conquista dell’Europa League nella passata stagione, l’Atalanta è a tutti gli effetti entrata nel novero dei top club italiani. Quest’anno gli orobici di Gasperini hanno lottato anche per lo scudetto, almeno fino allo scontro diretto casalingo perso contro i campioni d’Italia in carica dell’Inter di Inzaghi.

C’è comunque un piazzamento in Champions League e un terzo posto da difendere nelle ultime otto giornate di Serie A. Poi, come ogni estate, il club bergamasco potrebbe decidere di lasciar partire qualcuno dei suoi gioielli, fiduciosa di rimpiazzarli con calciatori pronti a esplodere a loro volta. La verità novità potrebbe essere rappresentata dal cambio alla guida tecnica, con il Gasp pronto a lasciare con un anno di anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto dopo aver annunciato che non rinnoverà con l’Atalanta. Se un anno fa il grande colpo in uscita fu rappresentato dalla cessione di Teun Koopmeiners alla Juventus per una cifra vicina ai 60 milioni di euro bonus compresi, a giugno l’affare potrebbe riguardare un’altra big del nostro campionato, ossia l’Inter.

Calciomercato Inter, sondaggio per Retegui: affare legato a Thuram

Sono diversi i giocatori dell’Atalanta che sono finiti nel mirino dell’Inter. La ricerca di un rinforzo in difesa li ha portati a seguire da vicino sia Scalvini (prima dell’infortunio) che Hien, ma il nuovo obiettivo è in attacco e risponde al nome di Mateo Retegui.

Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, infatti, la dirigenza di Viale della Liberazione ha chiesto formalmente informazioni ai colleghi bergamaschi circa la disponibilità ad aprire una trattativa per il centravanti della Nazionale italiana, considerato un partner perfetto per Lautaro Martinez. Si tratta di una operazione sicuramente non semplice visti i costi elevati: il cartellino dell’attuale capocannoniere della Serie A viene valutato tra i 40 e i 50 milioni di euro, senza dimenticare che su Retegui hanno messo gli occhi anche il Paris Saint-Germain e alcuni club della Premier League inglese. Ad ogni modo per l’Inter si tratta di un colpo legato alla eventuale cessione di Marcus Thuram, dal momento che il fondo Oaktree non farebbe un investimento di quella portata per un calciatore destinato ad essere la prima alternativa alla coppia d’attacco titolare. Per ora si tratta di un sondaggio esplorativo, ma Marotta e Ausilio non vogliono farsi trovare impreparati qualora arrivasse l’offerta irrinunciabile per il francese.