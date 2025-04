Milan: Maignan via con lo scambio, scelto il sostituto

Nonostante le ultime prestazioni di livello, il futuro del francese sembra essere lontano dai colori rossoneri. E la scelta del nuovo numero uno è stata fatta

Maignan sta ritornando ai livelli di un tempo, ma questo potrebbe non bastare per il rinnovo. La trattativa per il prolungamento è praticamente ferma e, almeno per il momento, non sembrano esserci sbocchi. Senza la firma, è praticamente impossibile pensare ad un rapporto destinato a continuare anche in futuro. Il Milan non ha nessuna intenzione di perderlo a parametro zero e quindi si è da tempo ad un bivio: o si arriva alla firma oppure ci sarà una separazione.

Per ora la pista più probabile è la seconda. Il Milan e Maignan sono pronti a dirsi addio anche perché un club ha messo gli occhi su di lui e potrebbe proporre uno scambio di calciomercato per arrivare alla fumata bianca. Per il momento è una semplice indiscrezione che non trova conferme. Vedremo se nelle prossime settimane ci potranno essere delle novità in questo senso oppure si deciderà di optare per un’altra strada.

Calciomercato Milan: scambio con Maignan, le ultime

Con un contratto in scadenza nel 2026, sembra davvero difficile pensare ad un Milan che possa guadagnare una cifra importante con la cessione del suo portiere. Per questo motivo non è da escludere l’ipotesi di uno scambio. Siamo nel campo delle ipotesi e vedremo cosa succederà nel prossimo futuro.

Intanto, secondo le ultime informazioni di todofichajes.net, il Real Madrid avrebbe messo nel mirino Maignan per il prossimo calciomercato. I Blancos rischiano di perdere Lunin per lo stesso motivo del francese (contratto in scadenza) e a questo punto non è da escludere uno scambio magari mettendo sul piatto proprio l’ucraino. Insomma, il Milan si ritroverebbe il nuovo numero uno senza andare a spendere un euro.

Una ipotesi da tenere in considerazione soprattutto senza Champions. Lunin ha dimostrato di essere un portiere affidabile e il Milan potrebbe fare affidamento sull’ucraino per dare vita ad un nuovo ciclo. Naturalmente tutto questo potrà succedere se non ci sarà il rinnovo di Maignan. Con il prolungamento del francese, ogni ragionamento sull’estremo difensore è da mettere nel cassetto.

Mercato Milan: Lunin è un’idea per la porta

Lunin ha dimostrato di essere un portiere affidabile in questi anni e per il Milan potrebbe rappresentare una opzione gratis in caso di partenza di Maignan.

La valutazione del francese è molto più alta e uno scambio alla pari sembra impossibile. Il Real, quindi, dovrà sborsare una cifra più il portiere ucraino per andare a prendere il calciatore e Lunin potrebbe essere la pedina giusta per sbloccare questo colpo di calciomercato.