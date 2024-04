Rinnovo Maignan, vicini ma non troppo: manca l’accordo | CM.IT

Le ultime sul futuro di Mike Maignan. Il futuro del portiere francese verrà scritto nelle prossime settimane: parti a lavoro per trovare un accordo

Sono giorni caldi per il futuro del Milan. Il club rossonero, che sta sondando il mercato alla ricerca di un centravanti, che possa raccogliere l’eredità di Olivier Giroud, deve risolvere anche altre questioni.

Il futuro di Stefano Pioli oggi è un po’ più colorato di rossonero, ma sarà il finale di stagione, a partire dal doppio match contro la Roma, a dirci cosa succederà. Ci sarà poi da capire cosa ne sarà di Theo Hernandez e Mike Maignan, per i quali bisognerà trovare una soluzione a breve, per programmare bene la prossima stagione, vi sti gli accordi in scadenza nel 2026.

Per quanto riguarda il portiere francese, la speranza di vederlo ancora con la maglia del Milan non è tramontata e negli ultimi giorni si respira un’aria di maggiore ottimismo, anche se bisogna accorciare ulteriormente la forbice tra richiesta e offerta. L’ex Lille, come è notto, vorrebbe un contratto da almeno otto milioni di euro, da raggiungere anche attraverso i bonus. Una cifra che al momento il Diavolo non è intenzionato a mettere sul piatto. L’abolizione del Decreto Crescita non facilita di certo la trattativa, ma il Milan – come appreso da Calciomercato.it – è pronto a spingersi intorno ai 5/6 milioni più bonus. Di fatto quanto percepisce Rafa Leao. Sfiorare i 7 milioni, dunque, al momento non basta, ma c’è la volontà di venirsi incontro. E’ ovvio che servirà quindi altro tempo.

Milan, il Bayern Monaco in prima fila per Maignan

In casa Milan c’è la consapevolezza che bisogna fare ogni sforzo possibile per blindare i propri campioni, ma non si faranno follie. Allo stesso tempo il Diavolo si sta guardando attorno per capire in caso di addio di Maignan con chi sostituirlo.

Di Gregorio è tra i profili che più piacciono, ma restando in Italia attenzione a Carnesecchi, tra i preferiti di Stefano Pioli. Tornando a Maignan, un addio non è certo da escludere, ma le pretendenti, Bayern Monaco su tutte, sono avvisate: il Diavolo non si siederà a trattare per meno di 80 milioni di euro. Il portiere è osservato anche in Premier League, ma i tedeschi sono in prima fila, avendo la necessità di assicurarsi un estremo difensore che possa raccogliere l’eredità di Neuer.