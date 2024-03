Milan, nessun contatto per il rinnovo di Theo Hernandez. E non c’è solo il Bayern | ESCLUSIVO

Ancora nessuna proposta dal Milan per il rinnovo di Theo Hernandez. Per il francese la proposta del Bayern e l’interesse di vari club di Premier.

Theo Hernandez non ha mai nascosto il suo legame con il Milan. Il francese ha trovato a Milano l’habitat ideale per esprimere al massimo le sue potenzialità ed ha respinto più volte, negli ultimi anni, la corte dei vari top club che hanno tentato di portarlo lontano da San Siro.

I suoi 29 gol e 38 assist in 205 presenze lo rendono uno dei migliori terzini sinistri al mondo nell’ultimo quinquennio, se non il migliore in assoluto. Inevitabile, dunque, che il suo nome sia costantemente sotto i riflettori del calciomercato, ma l’intensificarsi dei rumors in questi mesi non è casuale.

Dopo cinque stagioni di altissimo livello vestendo la maglia rossonera, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, il francese potrebbe decidere di cambiare aria in questo mercato estivo. Le tentazioni, economiche e sportive, non gli sono mai mancate, ma a fargli valutare una nuova avventura è anche la sensazione di aver chiuso un ciclo fondamentale.

Milan, tutto fermo per il rinnovo di Theo Hernandez

Un lustro da rossonero è un periodo lungo e Theo Hernandez, che ad ottobre compirà 27 anni, si avvia verso la fase più importante della sua carriera. Il suo attuale contratto scade nel 2026 e, ad oggi, non c’è stato alcun contatto e non è stata recapitata alcuna proposta al suo rappresentante per rinnovarlo. Prolungare l’accordo vorrebbe dire legarsi ulteriormente a lungo termine al Milan e rinunciare ancora una volta alle opportunità che offrirà il mercato, ma stavolta non va escluso alcuno scenario.

Con Alphonso Davies sempre più vicino al Real Madrid, la proposta del Bayern Monaco è la più concreta, ma il suo agente ha già ricevuto diverse chiamate anche dalla Premier League. Il Milan valuta il suo cartellino quasi 100 milioni di euro, e, con la questione rinnovo ancora totalmente ferma a due anni dalla scadenza, definirlo incedibile oggi sarebbe un azzardo. Le offerte arriveranno, e andranno valutate. Theo Hernandez lo sa e comincia a pensarci.