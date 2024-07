Szczesny-Milan, maxi intreccio: poi spunta l’annuncio

Szczesny non rientra da tempo nei piani della Juventus. Le ultime sul portiere polacco tra annunci ed eventuali intrecci con altri club

È ormai giunta al capolinea la lunga e fruttuosa avventura di Szczesny tra i pali della Juventus. Il club bianconero ha deciso di virare su altre strade optando per un estremo difensore più giovane ed in grado di garantire ad alti livelli le prossime stagioni.

Il club piemontese ha affidato la titolarità a Michele Di Gregorio, che dopo le ultime annate straordinarie al Monza ha quindi ottenuto la chance della propria carriera alzando ulteriormente l’asticella. Al netto del cambio drastico va ancora trovata una soluzione definitiva per lo stesso Szczesny visto l’alto ingaggio. In Italia è stato spesso accostato al Monza, ma potrebbe non essere l’unica soluzione.

Proprio del portiere bianconero ha parlato il giornalista Maciej Siemiatkowski a ‘TiAmoCmit’ su YouTube: “Lunedì scorso Szczesny, in un’intervista, ha detto che non c’è futuro nella Juventus, ma la cosa importante è che non c’era frustrazione. Credo abbia capito la sua posizione nel club e non mi sembra che abbia anche particolari rimorsi nei confronti della società. Sono state parole di classe. Mi dispiace che lui non giochi più con i bianconeri perché ama il club e la città”.

Calciomercato Juventus, futuro incerto per Szczesny: dal Monza al Milan col maxi intreccio

“Non ho idea di dove andrà nel prossimo futuro”, ha detto Siemiatkowski sul futuro di Szczesny mettendo ulteriori dubbi sulle prossime mosse del connazionale. Lo stesso giornalista ha quindi parlato anche di un altro juventino: “Ho letto molte notizie sull’Inghilterra per Milik, ma non sono sicuro che qualcosa possa concretizzarsi questa estate”.

Il focus principale resta però su Szczesny, in merito al quale andrà trovata una collocazione. Al netto delle voci sul Monza, per il quale per stessa ammissione di Galliani “è un sogno”, il polacco potrebbe anche essere un nome spendibile nel maxi intreccio tra portieri che rischia di veder coinvolto persino il Milan. Se Donnarumma dovesse davvero lasciare la Ligue 1 per sposare la causa del Manchester City non è da escludere che i francesi possano tornare alla carica per Maignan. A quel punto i rossoneri avrebbero bisogno di un portiere e tra le opzioni potrebbe persino subentrare il polacco in uscita dalla Juve ma a basso costo.

Un pensierino che potrebbe arrivare però solo in stato di totale emergenza, visto che il Milan punta su profili più giovani e dagli ingaggi più contenuti. In Italia inoltre va tenuto sempre in conto il Monza con Galliani che su Szczesny la scorsa settimana disse: “È a metà tra la suggestione e il sogno. Chissà… vedremo se potrà diventare una trattativa. L’obiettivo è costruire una squadra competitiva”