Bufera Parma-Inter, il gol semina il caos: “Var spento, immagini sparite”

Da pochi istanti si è chiusa la sfida tra i ducali e i nerazzurri, ma a prendersi le luci dei riflettori è stato soprattutto un episodio: il ‘giallo’ è stato risolto

Gettando alle ortiche una gara che sembrava essere ormai in pugno, l’Inter dilapida il doppio vantaggio vantaggio sul campo del Parma, facendosi rimontare dai ducali e manca dunque la possibilità di portare momentaneamente a sei le lunghezze di distanza sul Napoli secondo. Partita dai due volti quella della compagine di Inzaghi, guidata quest’oggi da Farris a causa della squalifica inflitta al tecnico piacentino.

Dopo un primo tempo sul velluto, nel quale trascinata anche da un paio di prodezze di Sommer, aveva prima sbloccato la partita salvo poi mettere il punto esclamativo sulla stessa, l’Inter è parsa troppo rinunciataria nella ripresa, permettendo il prepotente ritorno degli uomini di Chivu. Ad ogni modo, a far parlare di sé, è stato soprattutto il gol del momentaneo 0-2 dei nerazzurri griffato da Marcus Thuram. L’attaccante francese, in modo un po’ rocambolesco, è riuscito a depositare in rete il pallone in qualche modo, dopo averlo virgolato a tu per tu con Suzuki.

Il gol dell’attaccante dell’Inter – che grazie al sigillo messo a segno in terra ducale ha portato a 14 il numero di reti stagionali – è stato comunque oggetto di una lunga revisione al Var. Ad essere controllata, infatti, non è stata soltanto la posizione di Mkhitaryan ad inizio azione, ma anche un possibile tocco di braccio proprio di Thuram in occasione dello stop da cui è nata la conclusione vincente.

Parma-Inter, polemica sul gol di Thuram: ecco cosa è successo

Dubbi che in realtà non erano stati fugati neanche dalle poche immagini con le quali si è provato a fare chiarezza su quanto accaduto. Thuram sembra infatti sfiorare il pallone che, però, non cambia più di tanto il suo giro. Tanto è bastato, però, a scatenare i commenti di tanti tifosi sui social che hanno immediatamente preso posizione sull’episodio:

Però alcuni giocatori ,tipo Markus Thuram ,possono usare anche le mani senza essere sanzionati ,quindi va bene dai 😂😂😂😂😂😂😂#a’mala — Christian🤍🖤 (@songobbo1897) April 5, 2025

Simone Inzaghi dice che tutti gli addetti ai lavori devono dare una mano agli arbitri, Thuram lo prende alla lettera. — walter meregalli (@walter966) April 5, 2025

Niente da dire sul mani di Thuram sul gol ? — Mister Mr. K⚪️⚫️ (@MisterMrKII) April 5, 2025

È la squadra più forte con la rosa più completa,ha un portiere #Sommer che fa parate decisive, e pure un pizzico di fortuna.@inter non ha bisogno di aiutini arbitrali,ma continua a riceverli.Cartellini non estratti e un probabile fallo di mano sul gol di #Thuram non visto dal VAR pic.twitter.com/BxhZt4jdVC — enrico varriale (@realvarriale) April 5, 2025

Gol Inter dopo un tocco di Mano evidente di Thuram. INGIOCABILI pic.twitter.com/mRANj4zLoH — Louis Girardi (@LouGirardiReal) April 5, 2025

Thuram con l’aiuto delle mani sigla il raddoppio dell’Inter a Parma. Tutto incredibilmente vero #ParmaInter — Simon Templar ❤🖤 (@MilanFo60352769) April 5, 2025

Una rete, insomma, destinata a caracollare commenti e punti di vista ancora per molto. Come spesso succede in questo genere di episodi, soltanto un’analisi attenta della dinamica dell’azione riuscirà a fugare i tanti dubbi che il movimento di Thuram porta con sé.

AGGIORNAMENTO 20.15 – Come mostrato dalla lente di ingrandimento DAZN, Thuram non tocca il pallone con il braccio destro: il gol dell’Inter è dunque assolutamente regolare.