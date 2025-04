Parma-Inter, Farris non si nasconde: “Siamo delusi”. Poi l’annuncio su Bastoni

Le parole del tecnico nerazzurro negli istanti immediatamente successivi al triplice fischio della gara contro i ducali

Non è bastato all’Inter il doppio vantaggio con il quale la compagine di Inzaghi sembrava aver messo in ghiaccio l’incontro. Grazie ad una ripresa esaltante, il Parma è infatti riuscito prima ad aprire e poi ad acciuffare il match contro la capolista. Nel mezzo, lo stop precauzionale di Bastoni, che ha terminato anzitempo la sua gara. Sono tanti gli argomenti affrontatati da Farris nel post partita di Parma-Inter. Di seguito le sue parole:

“Dovremmo analizzare la partita anche perché nel primo tempo eravamo in controllo. Non avremmo dovuto concedere questo nella ripresa. Siamo delusi, non siamo riusciti a trovare le energie fisiche e mentali per contenere. Dopo il pareggio ci siamo rituffati in avanti rischiando solo in un’occasione”. Sempre sulla partita, Farris ha chiosato: “Non è semplice per nessuno avere continuità nei novanta minuti. Fino al 55′ non era successo nulla, negli episodi in area dovevamo essere più bravi a palleggiare”.

Farris ha poi analizzato più nello specifico quanto successo a Bastoni: “Con così tante partite un sacchettino di ghiaccio ci vuole. Non sembra nulla di preoccupante; il cambio è stato comunque necessario”. Immancabile poi una chiosa sul prossimo impegno di Champions League contro il Bayern: “Fiducia e testa ai match contro i bavaresi, ci siamo meritati di giocare questi quarti e faremo del nostro meglio. Abbiamo tante partite da disputare, ci giochiamo molto”.