DIRETTA Serie A, Milan-Fiorentina: le formazioni UFFICIALI! LIVE

Ultimo treno europeo per i rossoneri che ospitano la squadra viola a San Siro

Archiviato il derby di Coppa Italia, pareggiato per 1-1 contro l’Inter, il Milan chiude il programma del sabato della trentunesima giornata di Serie A ospitando la Fiorentina a San Siro. Una sfida che ha quasi il sapore di ultima spiaggia in casa rossonera. I tre punti sono d’obbligo per provare a guadagnarsi almeno un posto di Europa League attraverso il campionato e non avere la vittoria della coppa come ultima opzione disponibile.

Per riuscirci, Sergio Conceiçao dovrà ripartire dal secondo tempo fatto in casa del Napoli e cancellare la prima frazione di gioco, che ha causato la sconfitta allo Stadio Maradona. In caso di successo, i rossoneri si porterebbero ad un punto dagli odierni avversari e a due punti da Lazio e Roma, attese domani dalle difficili sfide contro Atalanta e Juventus. Dopo lo spavento nella giornata di ieri, Tijjani Reijnders è stato regolarmente convocato, mentre i rapporti non idilliaci con Santiago Gimenez hanno influenzato la scelta dell’attaccante titolare.

In casa viola, si respira grande entusiasmo dopo le due vittorie di prestigio contro Juve e Atalanta, ma Raffaele Palladino dopo quattro sconfitte consecutive in trasferta ha bisogno di invertire la rotta lontano dalle mura amiche. Le ambizioni europee dei gigliati passano, dunque, anche attraverso un miglior rendimento fuori casa. Ancora una volta, l’ex Monza dovrà fare a meno degli infortunati Colpani e Gosens, non convocati per la trasferta milanese. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Milan-Fiorentina e diffidati

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Fofana, Musah; Pulisic, Reijnders, Leao; Abraham.. All. Conceicao.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Fagioli, Cataldi, Mandragora, Parisi; Gudmundsson, Kean. All. Palladino.

ARBITRO: Ayroldi

DIFFIDATI: Bondo (M); Fagioli, Folorunsho, Ranieri (F)

PROSSIME PARTITE: Udinese-Milan 20 aprile alle 20.45 e Celje-Fiorentina 10 aprile alle 21

CLASSIFICA SERIE A:

Inter* punti 68; Napoli 64; Atalanta 58; Bologna 56; Juventus 55; Lazio e Roma 52; Fiorentina 51; Milan 47; Udinese* 40; Torino 39; Genoa* 38; Como* 33; Verona 30; Cagliari 29; Parma* 27; Lecce 25; Empoli 23; Venezia 20; Monza* 15.

*una partita in più