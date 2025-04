Doppio scambio per Osimhen: il Napoli ha già accettato

Nella prossima estate Victor Osimhen farà ritorno a Napoli dopo l’esperienza al Galatasaray, ma non per restarci.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’attaccante nigeriano sfrutterà il soggiorno partenopeo per liberare definitivamente il suo armadietto di Castelvolturno per fare spazio a colui, o meglio, coloro i quali lo sostituiranno in azzurro. Victor Osimhen sarebbe infatti finito al centro di un’operazione che vedrebbe inseriti come contropartita tecnica non uno ma ben due calciatori, profili particolarmente graditi non solo a Giovanni Manna e De Laurentiis ma anche e soprattutto ad Antonio Conte, che a quanto pare avrebbe già dato il suo il via libera a questa trattativa.

Osimhen via in un doppio scambio

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Victor Osimhen, destinato a lasciare una volta e per tutte Napoli nella prossima estate di calciomercato. Nel corso di questi mesi si è parlato tanto della possibilità di vedere l’attaccante nigeriano al Galatasaray anche l’anno prossimo, ma il club turco non sembrerebbe avere la potenza economica necessaria per accontentare le richieste economiche di De Laurentiis.

Il presidente partenopeo non transige sconti, vuole 75 milioni di euro pieni, anche se una grande d’Europa potrebbe aver trovato la soluzione giusta per non sborsare tutta la cifra della clausola rescissoria del nigeriano.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di Fichajes nella prossima estate di calciomercato il Manchester United potrebbe fare sul serio per Victor Osimhen, anche perché è intenzione di Sir Jim Ratcliffe mettere a disposizione di Ruben Amorim un attaccante che possa effettivamente fare al caso suo e dei suoi Red Devils, che quest’anno tra Hojlund e Zirkzee non sono riusciti a trovare la punta di peso che effettivamente gli avrebbe fatto comodo.

Hanno convinto il Napoli con un doppio scambio

Oltre all’incasso di Khvicha Kvaratkshelia, il Napoli potrà godere anche di quelli di Victor Osimhen. Il vantaggio non sarà solo economico, ma anche e soprattutto tecnico, visto che per convincere il club partenopeo a lasciar partire il nigeriano, il Manchester United avrebbe messo sul tavolo del Napoli il cartellino di due giocatori per cercare di abbassare le pretese economiche di De Laurentiis.

Stando alle ultime notizie, infatti, non è da escludere che i Red Devils possano offrire in scambio sia Joshua Zirkzee che Rasmus Hojlund, giocatori che con ten Hag prima e Amorim poi non sono sicuramente riusciti a rendere come invece avrebbero dovuto. E dunque l’idea di poterli inserire nella trattativa per Osimhen per abbassare le richieste del Napoli intrigherebbe e non poco lo United, pronto ad una nuova rivoluzione.