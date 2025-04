Osimhen vede la Juve, è arrivata la risposta definitiva

L’attaccante nigeriano ha avuto un contatto con la dirigenza bianconera e ha preso la decisione sul suo approdo a Torino

Ha dimostrato di fare la differenza in Italia. Victor Osimhen nei suoi anni a Napoli ha dato prova delle sue capacità di realizzatore e di calciatori dominante.

Sua una grande fetta dello scudetto azzurro, come sua una parte del primato attuale del Galatasaray: anche in Turchia il bomber nigeriano ha confermato che il gol fa parte del suo DNA. Ne ha realizzati 28 fin qui in stagione, accendendo ancora di più i riflettori sul suo nome. Osimhen piace un po’ a tutte le big d’Europa e tra queste spicca anche la Juventus.

Non è un segreto che Cristiano Giuntoli lo vorrebbe portare a Torino, dove di un bomber che faccia gol quest’anno si è avvertita la mancanza. Gli ostacoli all’operazione non mancano: dall’ingaggio del calciatore all’ostracismo di De Laurentiis, che tutto vorrebbe fare tranne che rinforzare la Juventus. A questi se ne aggiunge un altro: il desiderio di Osimhen di giocare in Premier League.

Juventus, Osimhen dice no: vuole la Premier

Stando a quanto riporta ‘juvefc.com’, infatti, i rappresentanti di Victor Osimhen avrebbero avuto un incontro con i dirigenti della Juventus. I vertici bianconeri gli avrebbero prospettato i progetti futuri, illustrato i piani che lo vedrebbero centrale nel rilancio della squadra.

Progetti che però non hanno fatto breccia nel cuore del nigeriano: l’attaccante, infatti, avrebbe ringraziato per il corteggiamento, ma avrebbe fatto presente di non voler trasferirsi alla Juventus. Nella sua testa c’è la Premier League dove Arsenal, Chelsea e Manchester United potrebbero accoglierlo. Il campionato inglese è al vertice delle preferenze del giocatore, che potrebbe valutare anche altre destinazioni prestigiose.

Il riferimento è a Paris Saint-Germain e Bayern Monaco, altre due squadre che hanno messo gli occhi su Osimhen. A loro il nigeriano potrebbe dire sì, per la Juve invece è arrivata – almeno per il momento – una risposta negativa.