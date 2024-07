Maignan nel valzer dei portieri: il Milan sa già come rimpiazzarlo

Il mercato del Milan potrebbe subire una svolta inattesa ed entrare nel valzer dei portieri che coinvolge Maignan e il grande ex Donnarumma

A differenza della passata estate, quando la cessione di Tonali finanziò un gran numero di acquisti che la resero la regina del mercato, stavolta il Milan è intenzionato a fare poche e mirate operazioni. A meno che non arrivino offerte irrinunciabili per qualcuno dei suoi titolarissimi come Mike Maignan.

Già preso Morata per sopperire alla partenza di Giroud, i rossoneri adesso hanno due priorità: rinforzare il reparto mediano con l’arrivo di Fofana dal Monaco e quello arretrato con il colpo Pavlovic dal Salisburgo. Se ci saranno le giuste condizioni (tradotto qualche cessione che permetta di fare cassa e sfoltire la rosa, ndr) si proverà poi anche a trovare un centravanti di scorta, un terzino destro e l’affondo finale su Samardzic dell’Udinese. Ma la sessione estiva di calciomercato sta entrando nel vivo in tutta Europa e dopo il valzer delle panchine e quello dei bomber, si potrebbe assistere a quello dei portieri. Non è un mistero che Maignan, anche dopo un buon Europeo con la Francia, abbia molti estimatori e si profilano due scenari.

Calciomercato Milan, intreccio Maignan-Donnarumma-Mamardashvili: ecco come stanno le cose

Nei giorni scorsi è emersa la voce secondo cui l’ex rossonero Gianluigi Donnarumma sarebbe finito nel mirino del Manchester City. L’estremo difensore della Nazionale italiana sarebbe stato individuato da Pep Guardiola come erede di Ederson.

A far partire l’effetto domino, infatti, sarebbe proprio il trasferimento del portiere brasiliano nella Saudi Pro League. Se Donnarumma dovesse davvero lasciare la Ligue 1 per sposare la causa dei campioni d’Inghilterra, secondo quanto sostenuto da ‘Radio Radio’, il Paris Saint-Germain potrebbe bussare alle porte del Milan per chiedere Maignan, cresciuto proprio nelle giovanili del club parigino. Se invece dovesse fallire l’assalto a Gigio, i Citizens virerebbero a loro volta sul Nazionale transalpino. Il Diavolo, a sua volta, non si farebbe trovare impreparato e con il ricavato della cessione si tufferebbe su Giorgi Mamardashvili, protagonista ad Euro 2024 con la Georgia, desideroso di lasciare Valencia per confrontarsi con il palcoscenico della Champions League.