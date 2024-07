Colpi dalla Juventus e dall’Inter: doppio annuncio Galliani | VIDEO CM.IT

Intervenuto in conferenza stampa l’amministratore delegato del Monza Adriano Galliani ha parlato del mercato dei brianzoli. Da Szczesny a Correa, le ultime

Il Monza sta lavorando anche in questa calda sessione estiva di calciomercato per mantenere su alti livelli un progetto tecnico che ha cambiato volto con l’addio di Raffaele Palladino.

L’entusiasmo tra i biancorossi resta comunque altissimo con il nuovo corso Nesta. Intanto l’amministratore delegato Adriano Galliani ha parlato oggi in conferenza stampa in occasione dell’evento relativo alla partnership con Motorola, ed ha avuto modo di dire la sua anche sul mercato, soffermandosi anche per un paio di battute su un nome altisonante come Szczesny: “È a metà tra la suggestione e il sogno. Chissà… vedremo se potrà diventare una trattativa. L’obiettivo è costruire una squadra competitiva”

Galliani è quindi passato per un siparietto su Giuntoli: “Ho aperto adesso il mio telefonino e l’ultima chiamata è del mio amico Cristiano (ride, ndr)… Non posso dire bugie. Szczesny ha offerte faraoniche dall’Arabia, ma sognare non costa nulla”.

Nel corso della giornata Galliani ha avuto anche un breve passaggio su Correa: “Non ho telefonato e chiamato l’Inter per Correa. Davanti al momento siamo in tanti numericamente”.

L’ad del Monza si è poi soffermato prima su Di Gregorio e poi anche su Colpani: “La Juve ha preso il miglior portiere della Serie A. Tutto nasce a gennaio-febbraio, ero in Senato e mi chiama Giuntoli che mi dice: ‘Il portiere è mio, poi parleremo dei soldi’”. E poi su Colpani: “Qualche telefonata è arrivata, ma non hanno trovato il consenso del Monza. Se la Fiorentina ci ha riprovato? Non si può dire”.