Dall’Inter alla Juventus: Giuntoli piazza un altro colpo a sorpresa

Dall’Inter alla Juventus, Giuntoli potrebbe piazzare un altro colpo a sorpresa. L’indiscrezione e gli ultimi aggiornamenti di calciomercato

Come vi stiamo raccontando su Calciomercato.it, sono giorni decisivi sull’asse Juve-Roma per l’affare Soulé. Quella del talento argentino potrebbe essere la prossima cessione, la prima piuttosto importante, che finanzierebbe i prossimi colpi in entrata del club bianconero.

Come noto, infatti, in cima alla lista di Giuntoli e Thiago Motta ci sono Todibo per la difesa e Koopmeiners. Nelle ultime ore è spuntato anche un nome nuovo per la Juventus. Secondo quanto riportato da ‘L’Equipe’, anche i bianconeri sono sulle tracce di Maghnes Akliouche, talento classe 2002 di proprietà del Monaco.

Il centrocampista offensivo ha stregato Henry e parteciperà alle Olimpiadi di casa: “Ciò che mi impressiona di più di lui è il modo in cui pressa e l’insistenza con cui cerca la palla. Ha un gran voglia di fare ed è sempre molto attivo in campo. Inutile poi parlare delle sue qualità col pallone al piede, che sono evidenti. Ha la rara intelligenza di capire esattamente cosa sta succedendo, sia quando ha la palla che quando non ce l’ha”. Giuntoli è in agguato.

Calciomercato Juve, spunta Maghnes Akliouche: lo segue anche l’Inter

Come riferito da ‘L’Equipe’, anche i bianconeri sono in corsa per il gioiello francese già seguito dall’Inter. Nonostante l’interesse dei nerazzurri e di altre big europee, però, il Monaco avrebbe finora rifiutato qualsiasi trattativa.

Il club del Principato considera Akliouche un gioiello da valorizzare ulteriormente in casa. Il trequartista è in scadenza di contratto nel 2026 e già valutato almeno 25 milioni di euro. Anche la Juventus si è iscritta alla corsa per il nuovo talento francese.