Sassuolo, quante pretendenti per Toljan: c’è anche il Galatasaray | ESCLUSIVO

Il mercato del Sassuolo potrebbe registrare diverse cessioni in questa sessione. Oltre a Berardi, in partenza Toljan che piace al Galatasaray

La retrocessione a sorpresa del Sassuolo in Serie B è destinata a incedere molto sul mercato del club neroverde. Tanti big sono pronti a lasciare l’Emilia: oltre a capitan Berardi e all’altro attaccante Laurentie, tra i papabili partenti c’è Jeremy Toljan.

Il terzino destro tedesco di origini statunitensi classe 1994 va in scadenza di contratto tra un anno e per il Sassuolo è l’ultima occasione per cederlo, sebbene a costi contenuti, per poter monetizzare ed evitare di perderlo a zero il prossimo giugno. Gli estimatori di Toljan non mancano sia in Serie A che all’estero. In particolare, secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, per lui si potrebbero aprire le porte della Super Lig turca. Tra i club più interessati c’è il Galatasaray, ancora alla ricerca di un difensore sulla corsia destra non essendo riuscito a chiudere l’affare Wan Bissaka con il Manchester United. Non si può escludere nemmeno un ritorno in patria in Bundesliga, magari per accasarsi al Werder Brema che già in passato aveva manifestato interesse per Toljan.