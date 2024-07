DIRETTA Soulé-Roma, sono ore decisive: agente atteso in città. Tutti gli aggiornamenti

Sono ore decisive per il trasferimento di Soulé dalla Juventus alla Roma. L’agente arriva nella capitale: tutti gli aggiornamenti sulla trattativa

Ci siamo per Soulé alla Roma. Nelle ultime ore c’è stata l’accelerata decisiva dei giallorossi per avvicinarsi alle richieste della Juventus.

Lato giocatore, invece, non ci sono mai stati dubbi: come vi abbiamo raccontato qui su Calciomercato.it, l’argentino ex Frosinone ha sempre voluto la Roma ed il trasferimento nella capitale. Soulé raggiungerà i connazionali Paredes e Dybala. Sono ore decisive per definire il suo passaggio dalla Juventus ai giallorossi: ecco tutti gli aggiornamenti in diretta.

LIVE

13:11 Martin Guastadisegno atteso a Roma: gli aggiornamenti Martin Guastadisegno, agente di Soulé, è atteso nella capitale per definire gli ultimi dettagli del trasferimento dalla Juventus. Sono ore decisive per il passaggio alla Roma.

12:34 Soulé alla Roma: cifre e dettagli dell'affare Ecco tutte le cifre e i dettagli dell’operazione in chiusura tra Juventus e Roma. Sono ore decisive per la fumata bianca.

11:25 Soulé in Germania con la Juve: atteso il via libera dei club L’argentino attualmente si trova in Germania per il training camp della Juve. Il rientro dei bianconeri è previsto per la giornata di sabato.