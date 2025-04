Conceicao via subito: hanno scelto il nuovo allenatore

Le ultime sulla panchina del Milan a poco più di due ore dalla sfida con la Fiorentina valevole per la 31esima giornata di Serie A

Conceicao via subito dal Milan. Decisione presa e scelto già il sostituto che prenderà la squadra al termine della stagione. Da qui a giugno affidata invece a un traghettatore.

Conceicao è da settimane un esonerato che allena. Il Milan non ci crede più, forse non ci ha mai creduto altrimenti non gli avrebbe fatto firmare un contratto che può stracciare sfruttando un’opzione.

Il portoghese vorrebbe andarsene con due trofei in tasca, la Coppa Italia dopo la Supercoppa vinta in Arabia solo pochi giorni dopo il suo arrivo al posto di Fonseca. Di mezzo, ancora una volta, l’Inter del suo compagno ai tempi della Lazio Simone Inzaghi. L’1-1 della semifinale d’andata lo tiene in gioco…

Ma le possibilità di un suo licenziamento prima del ritorno e della fine della stagione non sarebbero del tutto evaporate. Certo, verrebbe compiuta l’ennesima follia di una stagione fin qui drammatica, sportivamente parlando.

Tanti milanisti gli fanno ormai tifo contro. Cogliendo la palla al balzo, su X Calciomercato.it ha fatto un sondaggio a tema. Ai nostri followers abbiamo chiesto cosa dovrebbe fare il Milan in caso di sconfitta stasera contro la Fiorentina, in quello che è a tutti gli effetti uno spareggio per il piazzamento europeo.

Inserite 4 opzioni e tutte che partono da un presupposto, ossia dall’esonero di Conceicao. E tre dall’arrivo di un traghettatore – vale a dire di Mauro Tassotti – prima del ‘vero’ erede dell’ex Porto.

Panchina Milan: via Conceicao, scelto “Tassotti e poi Conte”

L’opzione che ha preso meno voti è quella con l’accoppiata “Tassotti-De Zerbi”. Poi è stata una bella lotta tra “Tassotti-Allegri” e “Subito Mancini”: a spuntarla, un po’ a sorpresa, è stato l’ex Ct.

Allora chi ha vinto il sondaggio? Francamente vi erano pochi dubbi, cioè l’opzione numero due rappresentata dal tandem “Tassotti-Conte”.

📊MOMENTO SONDAGGIO📊 🔥In caso di sconfitta nello spareggio europeo contro la #Fiorentina, cosa dovrebbe fare il 🔴⚫️#Milan con Sergio #Conceicao? — calciomercato.it (@calciomercatoit) April 5, 2025

Come un anno fa, quando c’era da scegliere il dopo Pioli, i tifosi del Milan continuano a volere con forza l’allenatore leccese ora al Napoli (e che qualcuno a Torino rivorrebbe alla Juve) per iniziare un nuovo ciclo, per tornare a vincere.