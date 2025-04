Colpo Lookman in Serie A: scambio e affare da 60mln

In Serie A una big è pronta a fiondarsi su Ademola Lookman e lo scambio può sbloccare questa operazione. Trattativa da 60 milioni di euro ed un colpo che può cambiare gli equilibri cel prossimo campionato.

Siamo al cospetto di un calciatore che ha un potenziale praticamente infinito e nell’Atalanta, grazie al lavoro di Gian Piero Gasperini, ha conosciuto la sua definitiva consacrazione. E’ sempre migliorato, aggiungendo sempre qualche nuovo tassello al suo repertorio già molto vasto. E’ diventato, in tal senso, un bomber famelico ed impressionante ed anche se il sogno Scudetto sembra essere sfumato per la Dea la valutazione su di lui non cambia per niente. In tal senso, è facile immaginare che sarà uno dei grandi protagonisti della prossima sessione di calciomercato.

Sono tante le squadre del grande calcio internazionale che hanno messo gli occhi su di lui, dal momento che è scontato un suo addio. Ancor di più dopo la rottura, rumorosa e fragorosa ancor di più perché è avvenuta pubblicamente. In tal senso, nel futuro di Ademola Lookman arriva una svolta non di poco conto. Una big di Serie A, infatti, è pronta a fiondarsi su di lui e per strappare il sì dell’Atalanta è pronta a mettere sul tavolo della trattativa una cifra complessiva pari a 60 milioni di euro. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Scambio ed operazione da 60 milioni per Lookman: le ultime

E’ stata una stagione sontuosa per Ademola Lookman, che tra tutte le competizioni ha segnato ben 18 gol. Ciò che lo rende così letale è sicuramente la facilità di lettura delle varie situazioni di gioco ed una tecnica del tutto fuori dal comune. Stando a quanto raccontato da Armando Areniello, giornalista ed esperto di mercato, in una intervista a 1 Station Radio, il Napoli si ta muovendo concretamente per Lookman ed è pronto ad accontentare quelle che sono le richieste dell’Atalanta. Andiamo a vedere in quale modo.

A quanto pare, infatti, l’Atalanta chiede 60 milioni per il campione nigeriano ed il Napoli potrebbe accontentare questa richiesta. Chiaramente non interamente cash, ma inserendo in questa operazione una contropartita che potrebbe essere seriamente gradita agli orobici. Stiamo parlando di Giacomo Raspadori, di cui si è vociferato in chiave nerazzurra sin dalla sessione di gennaio.

In tal senso, però, il Napoli deve fare i conti con la concorrenza del Milan per Lookman e non solo, dal momento che tanti altri club anche di Premier League si stanno muovendo con interesse sulle tracce del nigeriano. Si tratta di una pista da tenere attentamente in considerazione per l’estate.