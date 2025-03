Milan, altro che Paratici: il nuovo ds si presenta con Lookman

In queste settimane si è parlato tanto di Fabio Paratici, ma l’ex Juventus non sarà il nuovo direttore sportivo del Milan.

O meglio, le sue quotazioni sembrerebbero essere in netto calo, soprattutto dopo che uno dei candidati ha promesso al club rossonero una campagna acquisti da scudetto. Stando alle ultime notizie, infatti, prossimo ad incontrare Giorgio Furlani, il dirigente avrebbe aperto alla possibilità di portare al Milan Ademola Lookman, operazione che potrebbe far sognare il grande il popolo milanista, ma che sarebbe strettamente legata a due fattori che non possono essere sottovalutati, uno dei quali potrebbe riguardare uno degli uomini più importanti di questa squadra, Rafael Leao.

Niente Paratici: svelato il nuovo direttore sportivo del Milan

Fabio Paratici è tra i principali candidati al ruolo di direttore sportivo del Milan. L’ex dirigente di Juventus e Tottenham, fra la altre cose, negli scorsi giorni ha anche incontrato in massima segretezza il Ceo rossonero Giorgio Furlani, con il quale ha avuto un colloquio conoscitivo dove si è parlato di programmi, idee e obiettivi futuri.

In questo incontro l’amministratore delegato del Milan si è ulteriormente reso conto della grandezza di Fabio Paratici, l’uomo perfetto al quale affidare la ricostruzione del Diavolo. Eppure, nonostante questo, la proprietà rossonera si sarebbe presa ancora del tempo per decidere, in quanto l’ex Juventus resta sì il principale candidato, ma non l’unico. Giorgio Furlani ci vuole infatti vedere chiaro, non può permettersi di sbagliare questa scelta, ed è per questo che nei prossimi giorni incontrerà anche Igli Tare e forse l’unico altro profilo in grado di mettere in discussione la candidatura di Fabio Paratici per l’appunto.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di MilanNews.it, Giorgio Furlani ha in programma un colloquio anche Tony D’Amico, attuale direttore sportivo dell’Atalanta e profilo che intrigherebbe e non poco il Milan in quanto è uno degli artefici della costruzione della Dea vincente di Gian Piero Gaspeirni.

Nasce il nuovo Milan: direttore sportivo e Lookman

Seppur a piccoli passi il nuovo Milan sta prendendo sempre più forma. Giorgio Furlani si è cimentato nella ricerca del direttore sportivo, incarico che verrà assegnato verosimilmente entro la fine di aprile. Fabio Paratici resta il principale candidato, ma occhio anche a Tony D’Amico, profilo che con il suo giro di conoscenze potrebbe mettere a disposizione del prossimo allenatore del Diavolo una squadra non solo competitiva, ma anche divertente.

In caso di nomina a direttore sportivo del Milan, D’Amico potrebbe presentarsi all’ambiente rossonero anche un colpo da 90. Il classe 1980 potrebbe infatti sfruttare i suoi trascorsi all’Atalanta per portare al Diavolo un certo Ademola Lookman, giocatore che con o senza la permanenza di Gasperini lascerà comunque la Dea nella prossima estate. L’eventuale arrivo del nigeriano potrebbe essere strettamente legato all’uscita di Rafael Leao, soprattutto senza quarto posto, ma aspetti e visioni del genere incideranno e non poco nella decisione finale di Giorgio Furlani, che come detto non ha alcuna intenzione di sbagliare una scelta fondamentale per il futuro del Milan.