Lookman, niente Serie A: firma con una big d’Europa

Lookman è pronto a cambiare aria: sarà addio a titolo definitivo, niente Serie A. Spunta la prossima destinazione in Europa: colpo da 65 milioni di euro

Una voglia immensa di dimostrare il proprio valore altrove. Lookman è diventato un elemento chiave della squadra guidata da Gasperini: una crescita esponenziale contribuendo anche al trionfo in Europa League a suon di gol ed assist. Ora l’attaccante nigeriano è pronto a fare le valigie in estate: già un anno fa è stato ad un passo dall’addio per poi optare per la permanenza a Bergamo.

Saranno mesi decisivi per conoscere il futuro di Ademola Lookman. L’attaccante nigeriano è stato corteggiato dalle big della Serie A dopo l’exploit sotto la guida attenta di Gian Piero Gasperini. In estate potrebbe arrivare l’addio decisivo: il club bergamasco ha già fissato il prezzo del giocatore intorno ai 65 milioni di euro. Una sessione estiva ricca di colpi di scena per trovare così in tempi brevi la miglior destinazione possibile per l’attaccante nigeriano dell’Atalanta.

Lookman lascia l’Italia: la sua prossima squadra

Una rivoluzione estiva anche in casa Atalanta con il possibile addio di Gian Piero Gasperini accostato nelle ultime ore alla Roma. Pochi minuti fa è arrivato l’annuncio dal portale spagnolo per il futuro di Lookman: l’attaccante nigeriano è pronto a salutare la Serie A.

Come svelato dal portale fichajes.net, il Barcellona è pronto a mettere sul piatto 65 milioni di euro per chiudere il colpo Ademola Lookman. L’attaccante nigeriano dell’Atalanta è stato già ad un passo dall’addio nella scorsa estate: la cessione potrebbe arrivare a titolo definitivo. Sulle sue tracce ci sono le big della Serie A, come Juventus e Napoli, ma il club blaugrana ha intenzione di anticipare la folta concorrenza.

Novità importanti per quanto riguarda il futuro dell’attaccante nigeriano. Il Barcellona cercherà così di rinforzare ancor di più il reparto offensivo: una nuova idea prestigiosa per sognare in grande. Lookman è diventato un attaccante affidabile riuscendo a migliorare sotto il profilo realizzativo e di assist-man. Una rivoluzione totale in vista della prossima stagione: sarà addio con l’Atalanta per una nuova mossa a sopresa in Spagna.

Una nuova rivoluzione totale in casa orobica con il possibile addio di Gasperini: il progetto è arrivato ai titoli di coda per trovare nuovi stimoli per il prosieguo della sua carriera. La Roma avrebbe già contattato l’allenatore dell’Atalanta per strappargli subito il sì.