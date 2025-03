Calciomercato: 75 milioni per Lookman, c’è già il “si”

Il nigeriano in estate è destinato a lasciare l’Atalanta. Un club è pronto a mettere sul piatto una proposta importante per strappare il calciatore alla concorrenza

Le tensioni con Gasperini sembrano essere rientrate, ma questo non cambia il futuro di Lookman. Il nigeriano ha voglia di fare un ulteriore salto di qualità e, a meno di clamorose novità dell’ultimo minuto, lascerà l’Atalanta nel prossimo calciomercato. Napoli, Juventus e tanti altri club sono su di lui. Il calciatore ha una clausola rescissoria di 58 milioni di euro. Ma non è da escludere che una squadra decida di mettere sul piatto una proposta economica ancora più alta di questa cifra per andare a sbaragliare l’intera concorrenza.

Secondo le informazioni di fichajes.net, un club avrebbe pronta una proposta di 75 milioni di euro per battere le altre squadre e regalarsi Lookman nel prossimo calciomercato. Una offerta alla quale l’Atalanta difficilmente dirette di no e, soprattutto, per il calciatore una esperienza nuova e che gli consentirebbe di fare il salto di qualità che ormai cerca da un anno.

Mercato: blitz per Lookman, pronta la maxi-offerta

La scorsa estate Lookman aveva manifestato chiaramente la sua intenzione di lasciare l’Atalanta. Si era parlato tanto di PSG, ma alla fine non si è concretizzato il trasferimento. La Dea lo ha convinto a restare per dare una mano a Gasperini. Una scelta che ha portato il nigeriano a proseguire il suo percorso di crescita nonostante qualche piccolo dissidio con il tecnico degli orobici. Ora, però, la sua intenzione è molto chiara: lasciare Bergamo per iniziare una esperienza differente.

Si è parlato tanto di Juventus, Napoli ed Inter nelle scorse settimane, ma un altro club potrebbe sbaragliare la concorrenza. Dalla Spagna parlano di un Chelsea pronto a mettere sul piatto una proposta di 75 milioni di euro per andare a prendere Lookman nel prossimo calciomercato. I Blues sono alla ricerca di un calciatore con determinate caratteristiche e una offerta simile porterebbe l’Atalanta a dire sì. Ricordiamo che il nigeriano ha una clausola rescissoria più bassa, ma il nigeriano potrebbe anche non sfruttarla e consentire alla Dea di guadagnare di più dalla sua cessione.

Una proposta simile taglierebbe fuori tutte le squadre italiane. Nessuna è in grado al momento di spendere una cifra simile nel prossimo calciomercato e il Chelsea avrebbe quasi la strada spianata per Lookman. L’unico ostacolo potrebbe essere rappresentato dal Liverpool, ma i Reds sembrano avere altre priorità.