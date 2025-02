Blitz per Lookman, 65 milioni: Inter-Juve, scelta fatta

Per l’attaccante anglo-nigeriano il futuro è lontano da Bergamo: scout in missione, ma l’Inter mette la freccia

Il suo futuro è ancora tutto da scrivere, così come quello dell’Atalanta. A Bergamo vedono il primo posto lontano soltanto tre punti ed è impossibile non lasciarsi ingolosire. Giusto quindi che tutto quel che riguarda il futuro venga momentaneamente messo da parte, anche se non è andata proprio così con Gasperini.

Il tecnico ha annunciato il suo addio, a fine stagione o nel 2026, rovinando un po’ il clima tra i nerazzurri. Clima messo a dura prova anche dallo scontro con Lookman. Il botta e risposta tramite stampa tra tecnico e attaccante dopo l’eliminazione in Champions ha fatto rumore e nonostante la vittoria di Empoli con doppietta dell’anglo-nigeriano, appare probabile una sua cessione a fine stagione.

Certo l’eventuale cambio di allenatore potrebbe modificare anche le strategie del calciatore, ma ad oggi quella di una cessione sembra l’ipotesi più probabile. Ecco perché le big d’Europa hanno drizzato le antenne. Ci sta pensando non da oggi la Juventus che vedrebbe in Lookman un rinforzo di lusso per il proprio attacco. Ci sta pensando però, come si legge anche su ‘teamtalk.com’, anche l’Inter che proprio in attacco dovrà fare un investimento importante visti gli addii certi di Correa e Arnautovic.

Sfida Inter-Juve per Lookman: insidia Premier

Certo l’acquisto di un 27enne potrebbe non essere in linea con la politica dei ‘giovani’ chiesta da Oaktree, ma non sarebbe questo l’unico ostacolo da superare.

Al di là dell’interesse della Juventus, infatti, ciò che rende complicato per le italiane la corsa a Lookman sono i movimenti che arrivano dalla Premier League. Il Manchester United è sul calciatore, così come il Newcastle. I Magpies, stando a quanto riportato dalla stessa fonte, avrebbe già inviato degli scout per osservare da vicino il calciatore e sarebbe pronto a presentare un’offerta. Una proposta che a Bergamo si aspettano di circa 65 milioni di euro. Questa la cifra che l’Atalanta ha fissato come valutazione per Lookman. Ora si aspettano le offerte con Inter e Juventus che studiano il colpo.