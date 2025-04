Tris Como a Monza: Fabregas vede la salvezza

Colpo esterno del Como, che passa per 3-1 in Brianza e centra tre punti fondamentali: rimonta dopo lo svantaggio iniziale, per i biancorossi sempre meno speranze

Il primo match del sabato di Serie A vede il Como ottenere tre punti preziosissimi per la salvezza. La squadra di Fabregas vince 3-1 a Monza e allunga momentaneamente a +10 sulla terzultima posizione, un margine che inizia a essere alquanto rassicurante. Altra opportunità non sfruttata per i padroni di casa, che restano invece, dal canto loro, a 10 lunghezze dalla zona salvezza: il baratro della Serie B si avvicina.

L’inizio di gara, per gli uomini di Nesta, è in realtà incoraggiante. Pochi minuti e Dany Mota, servito da Kyriakopoulos, la sblocca con una conclusione precisa di prima intenzione. Lo stesso attaccante poco dopo chiede un rigore, ma non viene accontentato dall’arbitro. Dopo l’avvio complicato, il Como si rimette in sesto. Al quarto d’ora, Ikone si infila in una difesa incerta, fa tutto da solo e trova il pari. L’andamento della partita si inverte, i lariani prendono il comando delle operazioni. Turati evita il raddoppio da parte di Douvikas e Nico Paz, ma non può nulla su un’altra incertezza dei suoi, di cui approfitta Diao per batterlo. Ikone va vicino due volte al tris prima dell’intervallo, ma senza fortuna.

Il secondo tempo si apre con una grande occasione per il Monza per pareggiare, ma Butez devia la conclusione di Keita sulla traversa. Poco dopo, spallata al match del Como, con Vojvoda che entra in area e fulmina Turati con un gran destro sotto la traversa. Ultimo sussulto del Monza con Mota che chiama Butez a una parata non facile, poi è Douvikas a sfiorare in più occasioni la quarta rete per i suoi.

MONZA-COMO 1-3 – 5′ Mota (M), 16′ Ikone (C), 39′ Diao (C), 51′ Vojvoda (C)

PROSSIME PARTITE: Venezia-Monza 12 aprile alle 15; Como-Torino 13 aprile alle 18

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 67; Napoli 64; Atalanta 58; Bologna 56; Juventus 55; Lazio e Roma 52; Fiorentina 51; Milan 47; Udinese* 40; Torino 39; Genoa* 38; Como* 33; Verona 30; Cagliari 29; Parma 26; Lecce 25; Empoli 23; Venezia 20; Monza* 15.

*una partita in più

