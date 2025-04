Roma-Juventus, assenza dell’ultim’ora: fuori dai convocati

Roma-Juventus perde uno dei suoi protagonisti, alla vigilia si registra un forfait improvviso per la grande sfida dell’Olimpico di domani sera

Entriamo nel vivo di un weekend di campionato davvero significativo, che può dare risultati importanti per l’altissima classifica. Tanti scontri diretti validi per la zona Europa e non solo, il programma della 31esima giornata è piuttosto ricco. Tra gli appuntamenti principali, la sfida tra Roma e Juventus domani sera allo stadio Olimpico, con punti pesantissimi in palio per entrambe.

E’ uno scontro che vale per la zona Champions, nessuno può sbagliare. I giallorossi vengono da sette vittorie di fila, sono risaliti incredibilmente fino a quattro lunghezze dal quarto posto e adesso ci credono. Tre punti più sopra e quindi a -1 dal Bologna i bianconeri, che sono partiti con il piede giusto con Tudor in panchina, battendo il Genoa, ma ora vanno a caccia di conferme preziose. Un match che certamente riserverà emozioni e colpi di scena, il pari non serve a nessuno o quasi, l’obiettivo sono i tre punti. Ma dalla sfida dell’Olimpico mancherà uno dei protagonisti, all’ultimo momento non sarà della partita.

Roma-Juventus, non ci sarà Perin: il motivo del forfait

La Juventus infatti dovrà rinunciare a Mattia Perin. Il portiere bianconero dovrà rinunciare a prendere parte al match a causa di un infortunio.

A quanto si apprende, il portiere ha accusato un fastidio muscolare durante l’ultimo allenamento. L’esatta tipologia di infortunio e l’entità dello stop andranno approfondite con accertamenti medici che si svolgeranno la prossima settimana. Nel frattempo, Perin sarà comunque in trasferta con i suoi compagni per sostenerli. Al suo posto, tra i convocati, il giovane Daffara.

Di seguito, l’elenco completo dei convocati bianconeri, che recuperano Cambiaso e Douglas Luiz dopo i recenti problemi fisici: Alberto Costa, Locatelli, Kelly, Conceicao, Koopmeiners, Vlahovic, Yildiz, Nico Gonzalez, Renato Veiga, Kalulu, McKennie, Thuram, Kolo Muani, Weah, Pinsoglio, Douglas Luiz, Cambiaso, Di Gregorio, Savona, Daffara, Rouhi, Mbangula.