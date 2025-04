DIRETTA Serie A, Parma-Inter: le formazioni UFFICIALI! LIVE

Aperitivo con un testacoda molto importante per la lotta salvezza e la corsa scudetto

Reduce dal pareggio nel derby di Coppa Italia e attesa dall’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco, l’Inter scende in campo alle 18 per difendere il primato e tentare di allungare sul Napoli, impegnato lunedì sera in casa del Bologna. In casa del Parma, i nerazzurri cercheranno una vittoria fondamentale per la lotta Scudetto, ma dovranno vedersela con la fame di punti del grande ex, Christian Chivu.

Senza gli infortunati Dumfries, Taremi e Zielinski, Simone Inzaghi, che non sarà in panchina dopo l’espulsione contro l’Udinese, dovrà fare a meno anche dello squalificato Niccolò Barella e dovrà dosare le forze degli acciaccati Federico Dimarco e Lautaro Martinez in vista della sfida di martedì sera.

A caccia del quarto successo consecutivo in campionato, gli ospiti affrontano una squadra che non sa più vincere (due vittorie nelle ultime quindici partite), ma che può ancora contare su un vantaggio di tre punti rispetto alla zona retrocessione, anche grazie ai tre pareggi consecutivi contro Verona, Monza e Torino. Gli ultimi cinque scontro diretti allo Stadio Tardini non sembrano certo autorizzare voli pindarici, visto che si sono conclusi con quattro vittorie interiste e un solo successo gialloblu. Calciomercato.it seguirà la partita della trentunesima giornata di Serie A in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Parma-Inter e diffidati

PARMA (4-3-3): Suzuki; Delprato, Valenti, Vogliacco, Valeri; Keita, Sohm, Hernani; Man, Bonny, Almqvist. All. Chivu.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Calhanoglu, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Farris (Inzaghi squalificato).

ARBITRO: Doveri

DIFFIDATI: Almqvist, Balogh, Haj Mohamed, Keita (P); Asllani, Bastoni, Mkhitaryan, Pavard (I)

PROSSIME PARTITE: Bayern Monaco-Inter 8 aprile alle 21; Fiorentina-Parma 13 aprile alle 15

CLASSIFICA SERIE A: