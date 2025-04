Ancelotti torna al Milan: primo colpo dal Real Madrid

Carlo Ancelotti a sorpresa può far rientro nel suo Milan e con lui può arrivare anche un primo rinforzo direttamente dal Real Madrid. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Come è noto, la situazione per il Milan è in continuo divenire ed all’orizzonte ci sono tante incertezze, come si suole dire. Bisogna, infatti, fare i conti con un progetto che va rilanciato visto che in questa stagione è stato fallito ogni obiettivo. Resta in piedi ancora la Coppa Italia per provare, per così dire, a salvare il salvabile. Da questo punto di vista, però, è inevitabile iniziare già a pensare al futuro visto che in estate sarà rivoluzione. Arriverà un nuovo direttore sportivo, che sceglierà il nuovo allenatore ed i rinforzi da mettergli tra le mani.

In tal senso, stando a quanto raccontato dalla Gazzetta dello Sport, con il suo addio al Real Madrid che appare essere scontato e già deciso, può prendere piede la pista che vedrebbe Carlo Ancelotti far rientro nel Milan. Si tratta di un qualcosa che non può di certo non accendere i sogni dei tifosi ed in tal senso il primo rinforzo può arrivare direttamente dal Real Madrid. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Ancelotti al Milan, con lui anche un suo pupillo

Questo Milan, per i problemi con cui ha dovuto fare i conti, merita senza ombra di dubbio di rinforzi di altissimo profilo e da questo punto di vista non c’è tempo da perdere. A prescindere dai discorsi relativi al direttore sportivo, che va scelto in fretta anche per questo motivo. A quanto pare i rossoneri sono tornati a pensare a Carlo Ancelotti ed in tal senso è di pochi giorni fa la notizia di un forte interessamento del Milan per un talento del Real Madrid, vale a dire Arda Guler.

Ancelotti stravede per lui, ma nonostante questo l’enorme concorrenza tra i galacticos lo ha costretto a schierarlo poco. Proprio per questo motivo il talento turco vorrebbe dire addio e misurarsi con una squadra sicuramente importante e che giochi in Europa (almeno come obiettivo), concedendogli però lo spazio per mettersi in mostra. Ed il Milan da questo punto di vista può essere la soluzione ideale.

Classe 2005, Arda Guler ha una classe totalmente fuori dal comune ed il Milan può pensare di replicare una operazione alla Brahim Diaz con i galacticos. Per lui in stagione 34 gettoni, conditi da 3 gol e da 7 assist. Si attendono sviluppi. Sarebbe un doppio colpo che potrebbe seriamente cambiare il futuro dei rossoneri.