Lazio nervosa e a confronto con i tifosi, Tudor spiega: “Sono andato negli spogliatoi”

Le parole di Igor Tudor ai microfoni di DAZN nel post partita di Monza-Lazio. Ecco quanto rivelato dal tecnico biancoceleste

Il gol di Djuric ha nuovamente fermato la corsa della Lazio, la cui rincorsa per un posto in Champions è ora assolutamente compromessa. Sono tanti i temi affrontati dal tecnico biancoceleste Igor Tudor ai microfoni di DAZN, a cominciare dall’analisi di una gara nella quale Immobile e compagni hanno faticato a trovare sbocchi importanti. Di seguito le parole di Tudor:

“Non è stata sicuramente una delle nostre migliori partite. Prendiamo questo punto contro una buona squadra. Dobbiamo fare di più. Purtroppo non ci siamo riusciti. Prendiamo questo punto e voltiamo pagina. Cambio di Zaccagni? Aveva preso un’ammonizione e mezzo. Hanno fatto un po’ meglio di noi. Troppi calciatori sottotono: c’è da vedere e rivedere la gara. Reazione sopra le righe dei calciatori? Fa parte del calcio, non è né la prima che l’ultima volta che succedono queste cose: si va avanti. Non era facile venire a vincere a Monza, non eravamo al meglio e questo mi dispiace. Tutti i punti sono importanti. Confronto con i tifosi a fine partita? Non ho visto, sono andato negli spogliatoi: non ne ero a conoscenza”.