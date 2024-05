DIRETTA Serie A, Sassuolo-Inter 0-0: Fischio d’inizio LIVE

Il programma del sabato si chiude con Sassuolo-Inter, sfida che calciomercato.it seguirà in tempo reale

Da una parte una squadra spensierata che vuole godersi fino in fondo la conquista dello scudetto, dall’altra una attanagliata dall’incubo retrocessione e in cerca di un acuto per dare un senso a questa stagione. Sassuolo-Inter rappresenta un testacoda che può indirizzare le sorti dei neroverdi, ma anche delle altre squadre impegnate nella lotta salvezza.

Senza Berardi, Castillejo e Defrel infortunati, Davide Ballardini dovrà fare a meno anche dello squalificato Tressoldi. Ma i padroni di casa non possono certo piangersi addosso se vogliono provare a replicare l’impresa dell’andata, quando inflissero la prima e unica sconfitta ai nerazzurri. Simone Inzaghi, dal canto suo, non ha intenzione di staccare la spina prima del tempo e ha chiesto alla sua squadra di dare il massimo fino all’ultima giornata di campionato. Calciomercato.it seguirà la sfida del ‘Mapei Stadium’ in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Sassuolo-Inter

SASSUOLO (3-5-1-1): Consigli; Erlic, Kumbulla, Ferrari; Toljan, Lipani, Henrique, Thorstvedt, Doig; Lauriente; Pinamonti. All. Ballardini

INTER (3-5-2): Audero; Pavard, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Sanchez. All. Inzaghi

CLASSIFICA SERIE A:Inter 89, Milan 70, Juventus 65, Bologna* 64, Roma 59, Atalanta** 57, Lazio* 56, Fiorentina** e Napoli 50, Torino* 47, Monza* 45, Genoa 42, Lecce 36, Cagliari 32, Verona 31, Empoli 31, Frosinone 31, Udinese 29, Sassuolo 26, Salernitana 15

*una partita in più

**una partita in meno