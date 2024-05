Club e Nazionali fuori dalle competizioni: la nuova norma fa tremare l’Italia

L’Italia rischia di finire esclusa dalle competizioni internazionali sia con i club che con la Nazionale: la mossa del Governo preoccupa

Il Governo fa ‘tremare’ il calcio italiano. Tutto nasce dall’ipotesi di creare una nuova agenzia (dovrebbe chiamarsi Agenzia per la vigilanza economica e finanziaria delle società sportive professionistiche) che cambierebbe in maniera drastica il mondo dello sport italiano e potrebbe avere un impatto importante sul calcio.

L’esecutivo ha già presentato a Coni e Figc il proprio piano per la creazione di tale organo che, sotto la vigilanza di Palazzo Chigi o del Ministero dello sport, andrebbe a prendere il posto della Covisoc in ambito calcistico e sarebbe deputato a controllare i conti delle società sportive. Un’idea che ha allarmato il presidente della Figc Gravina che, stando a quanto riportato da ‘gazzetta.it’, ha convocato una riunione d’urgenza per lunedì prossimo tra tutti i presidenti delle componenti federali.

La Federcalcio vuole rivendicare la propria autonomia, come quella di tutto lo sport, e teme di perdere la possibilità di decidere (tramite il Consiglio Federale) in autonomia sulle iscrizioni al nuovo campionato. Il nuovo organo avrebbe, infatti, potere vincolante su questo tema. Inoltre l’Agenzia avrebbe anche dei costi per lo sport italiano: circa 2,5 milioni di euro l’anno che dovrebbero essere divisi tra i club controllati.

Serie A fuori dalle coppe: il piano del Governo fa tremare i club

La norma su questa nuova Agenzia dovrebbe essere inserita in un provvedimento governativo a breve, per diventare poi operativa nel giro di un anno.

Un’ipotesi che potrebbe avere conseguenze anche pesanti per il calcio italiano. La Fifa, così come la Uefa, sono molto attente all’autonomia dello sport e alle eventuali ingerenze della politica sui movimenti calcistici. Un esempio è arrivato di recente dalla Spagna con Uefa e Fifa che hanno mandato una lettera al governo che ha di fatto commissariato la Federazione calcistica – alle prese con numerosi scandali – con l’istituzione di una Commissione da parte del Consiglio Superiore dello Sport.

Una lettera nella quale Uefa e Fifa hanno chiesto chiarimenti e a ‘minacciato’ possibili dure sanzioni: in casi del genere si parla anche di esclusione delle squadre (Nazionali e club) dalle competizioni internazionali. Uno scenario che potrebbe toccare anche l’Italia se i due enti che governano il calcio mondiale ed europeo vedessero nell’attività dell’Agenzia per la vigilanza economica e finanziaria delle società sportive professionistiche un’ingerenza governativa sul modo del calcio.

Una ipotesi prospettata in maniera indiretta anche da Giovanni Capuano che su X ha commentato la notizia chiedendosi: “Chissà cosa pensa la Fifa che è sempre molto sensibile alla salvaguardia dell’autonomia delle federazioni rispetto al potere politico dei rispettivi paesi”.