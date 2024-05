Bufera Inter, trovato il colpevole: “In tribuna e cessione”

Primo tempo col fiatone da parte dell’Inter. La presa di posizione non è tardata ad arrivare: qualcuno lo ha già ceduto

Grazie ad un approccio alla gara coraggioso, il Sassuolo è riuscito a sbloccare la gara del “Mapei Stadium” contro l’Inter grazie a Laurienté. L’attaccante neroverde è stato bravo ad incunearsi nell’area di rigore avversaria e a battere Audero con una conclusione forte e precisa che non ha lasciato scampo all’estremo difensore avversario.

A propiziare il gol del Sassuolo, però, è stato un errore piuttosto evidente di Dumfries ad inizio azione. Un errore in fase di disimpegno dell’esterno francese ha infatti permesso ai padroni di casa di recuperare velocemente il pallone. Laurienté ha fatto il resto, pescando un vero e proprio jolly. Sebbene abbia provato a riscattarsi qualche minuto dopo, quando ha sfiorato il gol con una conclusione che ha lambito il secondo palo, Dumfries ha ricevuto non poche critiche dai suoi tifosi. L’errore di sufficienza in occasione del gol non è passato inosservato e molti supporters nerazzurri stanno criticando la prova dell’esterno destro, invocandone a gran voce una cessione. Ecco una rapida carrellata:

Dumfries va venduto assolutamente entro giugno. — Gaji ⭐️ ⭐️ (@Gajasso0) May 4, 2024

L’unica squadra che soffriamo sempre. Contro il Sassuolo deve pregarla solo Mazzarri 😂😂 Offerte per Dumfries??? Vi prego. Mandatelo via. Dite alle altre squadre che è forte #SassuoloInter — Andrea. (@A_Bazzu) May 4, 2024

Dumfries ragazzi è da vendere — matteo (@matteo26040969) May 4, 2024

Dumfries è scarso, non c’è niente da fare #SassuoloInter — Aléxandros (@AleNortier) May 4, 2024

Dumfries non lo voglio più vedere nemmeno per cartolina #SassuoloInter — marco cianchi (@cianchiguitar) May 4, 2024

Come faccia uno come dumfries a giocare a calcio per me resta un mistero — Mark64 (@kronk1664) May 4, 2024