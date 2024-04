Dal Liverpool alla Juve, fa tutto Chiesa

Futuro di Federico Chiesa sempre più incerto, l’attaccante della Juventus può lasciare la Serie A: che intrecci sul mercato

In un finale di stagione delicato e con obiettivi importanti ancora da raggiungere, la Juventus prova a serrare i ranghi e affidarsi alle sue certezze. Allegri chiede ai suoi big di fare la differenza, tra loro sicuramente Federico Chiesa che in questa stagione ha vissuto diversi alti e bassi e vede il suo futuro piuttosto in bilico.

Contro il Milan quest’oggi e nei prossimi fondamentali appuntamenti (in calendario ancora gli scontri diretti con Roma e Bologna e la finale di Coppa Italia con l’Atalanta), ci si attende di vedere Chiesa determinante come spesso nell’ultimo periodo non è riuscito ad essere. Le sue doti sono comunque indubbie e lo rendono, in chiave mercato, uno dei nomi più caldi. In casa Juve, il rinnovo per lui in questo momento appare lontano e i rumours incombono. Senza accordo, l’addio in estate sarebbe inevitabile. E adesso arriva una vera e propria ‘chiamata’ dalla Spagna per il classe 1997, con un intreccio con il Liverpool.

Chiesa, chiamata dalla Spagna e testa a testa con il Liverpool

Nella Liga, non mancano gli estimatori del ragazzo, per quelle che sono le sue grandi qualità in velocità e nel dribbling. Dalle colonne del ‘Mundo Deportivo’, un vero e proprio consiglio per gli acquisti ai club principali del campionato iberico, come Real Madrid, Barcellona e altri ancora.

“Un’occasione da non perdere”, viene definito il profilo di Chiesa, per la sua abilità, per essere uno dei giocatori potenzialmente più devastanti in circolazione nell’uno contro uno e per il fatto di poter approfittare di condizioni d’acquisto favorevoli visto che manca solo un anno alla scadenza del suo contratto. Chissà che qualche acquirente dalla Liga non si faccia effettivamente avanti molto presto per lui. La scelta dei top club spagnoli potrebbe essere tra lui e Luis Diaz del Liverpool, ritenuto una sorta di suo alter ego dal punto di vista tecnico. La Juventus, per ora, non può far altro che osservare.