Allegri e Thiago Motta: “Nessuno se lo aspettava”. Assenza pesante per Roma-Juve

La Juventus è attesa dalla trasferta di campionato sul campo della Roma: le dichiarazioni in conferenza stampa di Massimiliano Allegri

La Juventus può chiudere i giochi per la Champions League nello scontro diretto di domani sera in casa della Roma di De Rossi.

Con una vittoria, infatti, i bianconeri staccherebbero la qualificazione matematica per la massima competizione europea. Massimiliano Allegri presenta la sfida dell’Olimpico in conferenza stampa: “L’ultima vittoria in trasferta è stata a Lecce, affronteremo una Roma forte che sta facendo benissimo nonostante la sconfitta in coppa. Sarà una sfida bella e affascinante da giocare, ma allo stesso tempo complicata e difficile”.

Per la trasferta nella capitale ci saranno due defezioni nello scacchiere bianconero: “Oltre ad Alex Sandro resta a Torino Yildiz. È alle prese con una gastroenterite e non partirà con la squadra”.

Sul rendimento stagionale: “Nel girone di ritorno non siamo riusciti a fare bene come all’andata, è un dato di fatto. Però l’obiettivo è vicino e il destino è nelle nostre mani. Dobbiamo stare attenti finché la matematica non ci dà la certezza”.

Sulla sua juventinità: “Ormai sono otto anni, più i due che non ho allenato, che vivo a Torino e ho la fortuna di fare parte di questa famiglia. La Juventus ha un DNA unico, che difficilmente sarà cambiato e che va sempre rispettato”.

Sui complimenti di De Rossi: “Lo ringrazio, tra l’altro ho giocato con suo papà Alberto che è una persona meravigliosa. Daniele ha dato un po’ di spensieratezza alla Roma e ha la possibilità di fare una bella carriera. Domani giocheremo in uno stadio meraviglioso e contro una squadra forte: singolarmente hanno dei giocatori come Dybala e Pellegrini, ma anche Paredes che quest’anno sta facendo bene”.

Sui singoli e le scelte di formazione: “Weah ultimamente sta meglio e ha più fiducia, può giocare dall’inizio. McKennie ha fatto un’ottima stagione, a seconda dei momenti è normale fare scelte diverse. Siamo nel momento decisivo della stagione e ho bisogno di tutti. Vlahovic? Ho parlato con Dusan, come del resto con tutti. Li ho visti tutti bene in allenamento”.

Infine sul calendario e il Bologna rivelazione di Thiago Motta: “Atalanta-Fiorentina a fine campionato? Era inevitabile, dal nostro punto di vista siamo consapevoli che la Champions dipende da noi e le altre cose non ci riguardano. Bisogna accettare questa situazione e credo che l’anno prossimo sarà ancora peggio visto che ci saranno sempre più gare da giocare. Anzi, speriamo che non vengano rinviate le partite. Il Bologna? Sta facendo un’ottima stagione e nessuno se lo aspettava“.