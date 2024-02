Allegri ‘decide’ il futuro di Chiesa: ecco cosa sta succedendo alla Juve | CM.IT

La Juventus di Allegri tra campo e mercato: sono mesi decisivi anche per il futuro di Federico Chiesa. Ecco gli ultimi aggiornamenti sull’attaccante

Si profilano settimane e mesi decisivi in casa Juventus per il presente e futuro della squadra. A partire da Massimiliano Allegri, la cui permanenza in panchina è ancora da scrivere, fino alla situazione legata a Federico Chiesa.

Gli ultimi mesi dell’attaccante bianconero hanno infatti rimesso in discussione il suo futuro. Gli ultimi stop fisici e un rendimento non sempre al top hanno favorito l’esplosione di Kenan Yildiz, ma a Torino non hanno dubbi sulle qualità di Chiesa e sono convinti che l’ex Viola possa trascinare ancora la squadra. I pensieri vanno così al contratto in scadenza nel 2025 del giocatore, con la Juve che si interroga sul suo futuro per capire come muoversi anche in caso di offerte importanti.

Calciomercato Juventus, il futuro di Chiesa legato ad Allegri: cosa filtra

Di certo, i discorsi per il rinnovo sono fermi da qualche mese. Precisamente, sono rimasti all’ultimo incontro di fine ottobre raccontato su Calciomercato.it.

Non c’è mai stato quindi un accordo o un avvicinamento importante tra le parti. Chiesa, da quanto trapela, ha preferito infatti congelare tutti i discorsi per capire il futuro tecnico della squadra. La Juve dal canto suo non lo ritiene incedibile. L’attaccante ha estimatori in Bundesliga e Premier League, nelle ultime settimane anche il Milan ha effettuato un sondaggio per capire la sua situazione. Molto dipenderà dal futuro di Massimiliano Allegri, perché in caso di separazione anticipata e addio in estate, il tema rinnovo potrebbe tornare d’attualità per Federico Chiesa. Tutto si deciderà quindi nei prossimi mesi.