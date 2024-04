Dal futuro di Bennacer al nuovo acquisto: il Milan ha scelto il centrocampista | CM.IT

Le ultime sul centrocampo del Milan in vista della nuova stagione. Il profilo da acquistare è davvero chiaro: ecco le idee del Diavolo

In attesa di capire quale sarà il prossimo allenatore del Milan. La dirigenza rossonera è a lavoro per migliorare la rosa e provare a ridurre il gap con l’Inter.

Contrariamente a quanto successo la scorsa estate, non ci sarà alcuna rivoluzione, ma si proverà ad acquistare un giocatore per reparto. Si è scritto tanto sul centravanti, con l’idea di mettere le mani su Joshua Zirkzee. In difesa il primo nome sarebbe Alessandro Buongiorno, ma la concorrenza è tanta e il prezzo è elevato. Ecco perché bisogna fare attenzione a Lacroix e Brassier.

Per quanto riguarda il centrocampo, invece, c’è maggiore incertezza. Almeno un mediano arriverà sicuramente, ma rispetto alla passata stagione in cui si è puntato soprattutto su delle mezzali, il Milan oggi si sta muovendo per un calciatore che possa dar man forte al reparto arretrato.

In questi giorni è stato così accostato al Diavolo il nome di Fofana del Monaco. Un profilo che piace al Milan, ma che ha un costo elevato e la Premier League appare essere la sua destinazione più probabile. Difficile allo stesso modo mettere le mani su Khéphren Thuram, per la stessa ragione.

Attenzione così ad altri profili, che hanno in comune il contratto in scadenza fra poco più di un anno, il 30 giugno 2025. Entrambi giocano in Premier League e come potuto appurare sono stati proposti al Diavolo: stiamo parlando di Pierre Emile Hojbjerg, che non rinnoverà con il Tottenham e Sofyan Amrabat, pronto a far ritorno alla Fiorentina. Profili ritenuti interessanti che hanno una valutazione non superiore ai 20 milioni di euro. Il Milan non ha poi perso d’occhio Ouedraogo, che però ha caratteristiche un po’ diverse.

Milan, il punto sui giocatori che possono lasciare i rossoneri

Non è da escludere che alla fine siano due i centrocampisti ad arrivare, anche perché è possibile la cessione di qualche elemento della rosa.

Impossibile pensare ad una partenza di Tiijani Reijnders, tra i migliori nel corso dell’ultima stagione. Difficile anche un addio di Yunus Musah che si vuole vedere all’opera con un altro allenatore. Chi ha possibilità concrete di lasciare il Milan è invece Ismael Bennacer, che piace in Premier League e in Arabia Saudita. Attenzione, inoltre, come appreso da Calciomercato.it, anche alla posizione di Yacine Adli. Lui vorrebbe continuare a vestire il rossonero, ma il Diavolo non è totalmente convinto di puntare su di lui la prossima stagione. Il francese, che ha una valutazione sui 15/20 milioni di euro, può quindi fare le valigie in estate.