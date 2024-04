Penalizzazione e ricorso al Coni: slitta la fine del campionato

Dopo la penalizzazione per illecito amministrativo è partito il ricorso al Collegio di Garanzia del Coni che fa slittare la fine del campionato

Sono le ultime settimane della stagione calcistica e pian piano tutti i verdetti si avvicinano, a tutti i livelli e competizioni. In Serie A l’Inter ha già festeggiato il suo 20esimo scudetto mentre la Salernitana mastica amaro per la retrocessione aritmetica con quattro giornate di anticipo. In Germania e Francia Bayer Leverkusen e PSG hanno già conquistato il titolo mentre al Real Madrid manca un passettino per la matematica certezza. Una formalità comunque. In Spagna però è già retrocesso l’Almeria così come il Darmstadt in Bundesliga e lo Sheffield in Premier. In Inghilterra è ancora serrata la lotta per il titolo, con Arsenal e City punto a punto mentre il Liverpool ha sostanzialmente abdicato con le ultime due partite.

Scendendo in B, invece, l’Italia si prepara a vedere il ritorno in Serie A del Parma che ha sei punti di vantaggio sulla terza, il Venezia, a tre partite dalla fine. Per il secondo posto è duello infuocato tra Como e Venezia, con la squadra di Fabregas attualmente sopra di un punto. Mentre come al solito è bagarre totale per i posti playoff, visto che fino al Cosenza 14esimo – a -4 dalla Samp che occupa l’ultimo posto utile – sono tutti in gioco. Il Lecco è retrocesso (per la matematica manca una partita), la Feralpisalò quasi. La salvezza se la giocano Bari, Spezia, Ternana e Ascoli. Campionato comunque emozionante, come è stato anche quello di Serie C che potrebbe far vivere un clamoroso colpo di scena.

Il Taranto fa ricorso al Coni per la penalizzazione: slittano i playoff di Serie C

Cesena, Mantova e Juve Stabia hanno già conquistato la promozione vincendo i rispettivi gironi con diverse giornate d’anticipo. Ora è in programma un’altra fase a gruppi, quella per i lunghi playoff che decideranno la quarta che salirà in cadetteria. La prima gara era in programma il 4 maggio, ma ieri un comunicato ufficiale ha fissato la nuova data al 7 maggio. La decisione del Consiglio direttivo in seguito alla decisione del Taranto di presentare ricorso al Collegio di Garanzia del Coni contro la penalizzazione di quattro punti comminata per irregolarità amministrative.

La squadra di Eziolino Capuano ha chiuso il campionato con 65 punti, con la penalizzazione, dovendo cominciare così il percorso playoff dal primo turno a gironi, quello in gara secca (dovrà affrontare il Latina) per approdare alla fase nazionale playoff (14-25 maggio, match di andata e ritorno) che a sua volta darà accesso alla Final Four (28 maggio-9 giugno, semifinali e finale andata e ritorno). Se il Taranto dovessero riavere i 4 punti farebbe un bel salto, balzando a 69 al secondo posto a pari con l’Avellino. Questo vorrebbe dire cominciare il mini-torneo dalla fase nazionale (a cui sono direttamente qualificate seconde e terze di ogni girone più il Catania vincitore della Coppa Italia di C), saltando quindi di diritto il primo scoglio della fase a gironi in gara secca. Spedendo così il Benevento a disputare anche la prima gara. Lo slittamento dei playoff è stato decretato quindi per permettere la decisione sul ricorso del Taranto che può cambiare volto alla C e, chissà, alla B del prossimo anno.