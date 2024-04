Continua il casting del Milan, le condizioni per arrivare a De Zerbi | CM.IT

Dopo la marcia indietro su Lopetegui, continua il casting del Milan per il dopo Pioli: anche De Zerbi nel mirino

In attesa di concludere la stagione nel migliore dei modi, e dopo l’ufficialità della qualificazione alle coppe europee per la prossima stagione, il Milan continua la caccia al futuro allenatore.

Il nome indicato come preferito nelle scorse settimane per sostituire Stefano Pioli era quello di Julen Lopetegui, 57enne ex allenatore della Nazionale spagnola, del Real Madrid e del Siviglia. Lo spagnolo sembrava davvero vicinissimo alla panchina rossonera, ma i tifosi del club meneghino hanno mostrato tutto il loro risentimento verso questa possibile soluzione e sui social è cominciato a rimbalzare l’hashtag #NOpetegui. Risulta difficile pensare ad una marcia indietro della dirigenza sulla base di un malumore dei propri supporter, ma di certo, adesso, stanno pensando anche ad altre soluzioni.

Tra le tante piste, compresa quella che porterebbe a Thiago Motta del Bologna con la Juventus che si è, però, portata avanti sull’allenatore italo-brasiliano da diverso tempo, ecco spuntare Roberto De Zerbi. Un nome non nuovo per l’ambiente Milan, visto l’esperienza da calciatore nelle giovanili rossonere del 44enne manager del Brighton. Attualmente, l’ex Sassuolo e Shakhtar Donetsk, tra le altre, non vive un grande momento con la sua squadra in Premier League, ma gode di grande consideraziobe. Certo, per poter concretizzare questo eventuale approdo, dovranno soddisfare determinate condizioni.

Milan-De Zerbi, le condizioni per arrivare al manager del Brighton

Roberto De Zerbi è legato al Brighton da un contratto valido fino al 30 giugno 2026 contenente all’interno una clausola rescissoria pari a 13 milioni di euro.

Ma questo, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, potrebbe non rappresentare un ostacolo insormontabile in fase di trattativa tra le parti. De Zerbi, come ha sempre chiesto nella sua carriera, vuole grande autonomia per poter svolgere il suo lavoro e inculcare i suoi dettami tecnici e tattici alla squadra. Questa è la conditio sine qua non che pone De Zerbi a chiunque gli si avvicini per discutere di un eventuale futuro lontano dal Brighton. Dunque, l’opzione De Zerbi è da tenere viva, ben sapendo quali sono le condizioni e gli ostacoli che il Milan dovrà superare per arrivare, eventualmente, al tecnico bresciano. È bene specificare come, allo stato attuale, non ci sia una trattativa avanzata in corso tra le parti, mentre possiamo confermare contatti indiretti: vi terremo aggiornati.