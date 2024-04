Il Milan di prepotenza, Motta e non solo: doppio scippo alla Juve

Il Milan prova a inserirsi per Thiago Motta, già promesso alla Juventus: insieme a lui un altro possibile sgarbo

Sarà l’estate in cui cambieranno quasi sicuramente due delle panchine delle tre grandi big italiane: Inter, Milan e Juventus. Se per i campioni d’Italia è ormai una formalità il rinnovo di Simone Inzaghi, ormai totalmente dentro la causa nerazzurra, idolatrato ed esaltato anche dai tifosi, per le altre la situazione è ingarbugliata. Pioli andrà via sicuramente dopo una stagione negativa in cui va tenuto solo il probabile secondo posto, Allegri dovrebbe avere lo stesso destino con qualche incertezza in più.

A questi aggiungiamo pure il Napoli, che dovrà ripartire dopo un’annata disgraziata fatta di tre allenatori. Calzona saluterà, De Laurentiis è riuscito finalmente ad avvicinare Antonio Conte ma pare clamorosamente più orientato proprio su Stefano Pioli. Più affine agli azzurri, come carattere e come filosofia di gioco. E il tecnico salentino, al momento tra i migliori allenatori sul mercato, non rientrerebbe neanche nella short list del Milan. Per motivi simili per non dire uguali, compresi quelli economici. Insomma, l’ex ct è come quella che a Roma si chiama ‘la sora Camilla, tutti la vogliono ma nessuno se la piglia’. Calzante. Juve e Milan così hanno individuato i loro manager preferiti per cominciare un nuovo ciclo. E, ovviamente, il nome è lo stesso per entrambe. Thiago Motta, protagonista del miracolo Bologna tornato in Europa e quasi sicuramente qualificato in Champions. L’italobrasiliano è promesso alla Juventus, ma i dirigenti rossoneri si sono inseriti.

Il Milan si inserisce per Thiago Motta. Occhio anche a Zirkzee

Se nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato del sondaggio del Chelsea, ora è il Milan a insidiare la Juve per Thiago Motta. Come riporta ‘Il Corriere della Serai’, i rossoneri sono pronti a inserirsi nella trattativa con i bianconeri, disturbandoli. Per questo nelle ultime ore avrebbero riallacciato i contatti con l’entourage dell’italo-brasiliano. È lui il tecnico preferito a Casa Milan, così come lo è alla Continassa. L’ex centrocampista si è comunque promesso alla Juve, ci sono stati colloqui e una stretta di mano ma nessun pre-accordo. Sostanzialmente, è ancora tutto in gioco anche se complicato che venga rotto il patto. Intanto le quotazioni per Lopetegui sono in caso, anche perché il West Ham intanto ha rilanciato.

Insieme a quello di Motta c’è il ballo il destino anche dei suoi fedelissimi, pronti a seguirlo ovunque. Ad esempio Joshua Zirzkee, quello più ‘pesante’. L’olandese è già nel mirino del Milan che deve sfidare Juve, Inter e Premier League. Uno scippo del tecnico classe ’82 vorrebbe dire con buona probabilità diventare la meta più probabile anche per l’attaccante olandese. Un doppio scippo che avrebbe del clamoroso. Anche se ad ora non semplice da realizzare.