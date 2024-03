Svolta in panchina: UFFICIALE la scelta di Xabi Alonso

La decisione ora è ufficiale: Xabi Alonso ha scelto la squadra che guiderà la prossima stagione. Spazzati via ogni dubbio

Barcellona, Real Madrid, Liverpool e Bayern Monaco. Tutte le big del calcio europeo hanno provato a mettere le mani su Xabi Alonso.

Il tecnico, vera rivelazione di questa stagione, sta trascinando il Bayer Leverkusen alla conquista della Bundesliga, con un gioco che non sta certamente passando inosservato.

In questi ultimi giorni, così, si è fatto un gran parlare intorno al suo nome, ma nel primo pomeriggio di oggi è arrivato l’annuncio ufficiale. E’ stato lo stesso allenatore a spazzare via ogni dubbi, comunicando chi guiderà la prossima estate

UFFICIALE: Alonso ancora al Bayer Leverkusen

“Quando è stata presa la decisione, ho voluto condividerla – afferma subito in conferenza Alonso -. La dirigenza, la squadra, lo staff, tutti qui mi hanno trattato con rispetto ed era esattamente quello che volevo ricambiare. Adesso tutte le carte sono in tavola e ora dobbiamo dare tutti il ​​massimo per raggiungere i nostri obiettivi”.

Xabi Alonso ha così deciso di continuare a guidare il Bayer Leverkusen: “La scorsa settimana ho avuto un incontro con la dirigenza del club per capire quale fosse la decisione da prendere e la scelta è stata quella di continuare ad allenare il Bayer. Ho analizzato tutto e ho capito che questo è il luogo e il club giusto per continuare il mio percorso di crescita come mister”.