La Juve ricomincia da tre: con Thiago Motta anche Ferguson e Calafiori | CM.IT

La Juve si appresta ad una rivoluzione in estate, Allegri ha il destino segnato e Thiago Motta è il prescelto: le ultime di Calciomercato.it

La classifica delle ultime 9 giornate di Serie A vede i bianconeri occupare la 17esima posizione, con 7 punti all’attivo e solamente Sassuolo, Frosinone e Salernitana alle proprie spalle. Un’istantanea impietosa del momento che si sta attraversando a Torino e che nelle ultime settimane ha contribuito alla decisione di separarsi da Massimiliano Allegri al termine della stagione. Il prescelto per ripartire, come vi diciamo da settimane su queste pagine, è Thiago Motta.

Come vi abbiamo raccontato in esclusiva sulle pagine di Calciomercato.it, la proprietà della Juventus vuole resettare in estate e dopo l’era Andrea Agnelli aprire definitivamente l’era John Elkann: il primo a farne le spese sarà Allegri, legato a doppio filo all’ex presidente bianconero, ma il tecnico livornese non sarà il solo a salutare. La volontà è quella di rivedere anche i quadri societari, ripartendo da una maggiore concentrazione di uomini di calcio e da figure che possano riportare juventinità nell’ambiente. Intanto, anche sul mercato la linea è sempre più definitiva: Cristiano Giuntoli ha individuato nel Bologna una bottega di grande interesse.

Thiago Motta è il prescelto in casa Juve: con lui anche Ferguson e Calafiori | CM.IT

Questa sera nella sfida di Coppa Italia contro la Lazio Massimiliano Allegri si gioca tanto. La sconfitta di sabato sera ha accentuato ancora di più i dubbi riguardo alla sua gestione tecnica dentro alla Juventus, con le riflessioni riguardo ad un esonero immediato che si sono interrotte solamente per la vicinanza con l’impegno di coppa di questa sera. Ulteriori dubbi poi riguardano il possibile traghettatore, necessario perché per l’estate il prescelto è Thiago Motta e servirebbe solamente qualcuno in gradi di portare a termine la stagione centrando l’imprescindibile obiettivo Champions.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, inoltre, insieme a Thiago Motta sono due i rinforzi di mercato che stanno stuzzicando Giuntoli in quel di Bologna: si tratta di Riccardo Calafiori e Lewis Ferguson. Ma andiamo con ordine. Per quale motivo Thiago Motta è considerato il profilo perfetto per la panchina da parte del Football Director bianconero? In queste grafiche i punti principali che hanno convinto Giuntoli.

Arriviamo ai due rinforzi. Thiago Motta nella giornata di ieri ha definito Calafiori “un difensore sopra la media” e, proprio sotto la sua gestione tecnica, è cresciuto esponenzialmente e ha ampliato la propria gamma di conoscenze tattiche. Riuscire a convincere il Bologna a cederlo, tuttavia, non sarà un’impresa semplice, tantomeno se i Felsinei dovessero centrare la qualificazione alla prossima Champions League. Eppure le trattative sono iniziate da tempo e, passo dopo passo, la Juventus proverà a portarlo a Torino: anche perché Giuntoli vuole ricreare un blocco italiano forte e di personalità in bianconero.

Discorso analogo anche per Lewis Ferguson. Intervistato ai nostri microfoni, l’agente dello scozzese ha rivelato come il rapporto tra Thiago Motta e il centrocampista è strettissimo e che se dovesse andare a Torino farebbe di tutto per portarlo con sé. Alla Juventus, poi, almeno un rinforzo a centrocampo serve come il pane e Ferguson porterebbe tanta qualità e tanta corsa in un reparto che da troppi anni è considerato l’anello debole della squadra. Insomma, con Thiago Motta a Torino potrebbero arrivare anche due capisaldi del Bologna di quest’anno: la Juve ricomincia da tre.