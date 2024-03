Ferguson-Juve, l’agente conferma: “Difficile da rifiutare”

Il centrocampista scozzese è uno dei tanti segreti dell’incredibile stagione del Bologna di Thiago Motta

Divenuto uno dei calciatori più contesi sul mercato del Bologna, Lewis Ferguson sta vivendo una stagione magica. Il forte centrocampista scozzese, che già la scorsa annata si era fatto notare per i numeri notevoli in fase realizzativa, è già arrivato a quota 6 reti e 4 assist su 26 apparizioni in Serie A. Una grande propensione al gol che ha attirato intorno al ragazzo l’interesse di numerosi top club.

Al momento, come raccontato dal suo agente Bill McMurdo su TV Play, rimane innanzitutto la riconoscenza nei confronti del Bologna: “Ci tenevo a chiarire che Ferguson poteva firmare a zero per qualsiasi squadra in Italia, ma ha scelto il Bologna dopo aver parlato con Sartori e Di Vaio che l’hanno convinto del progetto. E’ contentissimo di averla colta perché sta andando tutto alla grande”.

Per quanto riguarda il mercato, non mancano certo le pretendenti intorno al classe 1999 come ammesso dal procuratore: “Ci sono rumors su Napoli, Inter, Milan e Juventus, ma lui è sempre stato molto chiaro col Bologna: quando una squadra lo contatterà sarà la dirigenza rossoblù che dovrà discutere del futuro del ragazzo, e in ogni caso se ne parlerà al termine della stagione”. Secondo l’agente, dunque, il centrocampista rimarrà in Italia: “Quando aveva 17 anni lui mi diceva che avrebbe voluto giocare a calcio in Italia. Ama la cultura italiana e si sta trovando benissimo. Giocherà ancora in Serie A nei prossimi 5 anni”.

Calciomercato Juve, l’agente di Ferguson apre: “Difficile da rifiutare”

Tra le altre possibili destinazioni, McMurdo ha pure parlato di Napoli e Juventus: “Ho grande ammirazione dell’Italia. Se il Napoli ha un interesse per Lewis, lui lo considererebbe un grande onore perché Napoli è uno dei top club mondiali”.

Per quanto riguarda i bianconeri, invece, tanto potrebbe dipendere da Thiago Motta: “E’ un allenatore straordinario, c’è un grande rispetto tra il giocatore e il tecnico. Ferguson ha avuto sempre ottimi tecnici, ma Motta spicca senza dubbio tra tutti loro. Thiago Motta è bravissimo, se dovesse andare alla Juventus sicuramente, considerato il rispetto e la fiducia che ha nei confronti di Ferguson, vorrebbe averlo con sé, e sarebbe molto difficile per il giocatore rifiutare un’occasione del genere”.