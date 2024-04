Addio Juve, scelta la nuova destinazione di Allegri

Massimiliano Allegri ormai prossimo all’addio alla Juventus, ecco quale sarà la prossima destinazione del tecnico

Si sta consumando in queste settimane il lungo addio di Massimiliano Allegri alla Juventus. Per il tecnico livornese, le ultime partite sulla panchina bianconera, con la prospettiva di lasciare in maniera molto diversa rispetto a quanto avvenne nel 2019, con cinque scudetti e altri numerosi trofei alle spalle.

Nessun successo è arrivato fin qui, l’opportunità di conquistarne almeno uno con la finale di Coppa Italia in programma con l’Atalanta, ma un campionato con una seconda parte, dopo una andata entusiasmante, in tono minore e addirittura con il fiatone per tenere il piazzamento Champions. Dei difetti della Juve di Allegri tanto si è detto e tanto si è scritto, una proposta di gioco da sempre senza badare troppo all’estetica ma che negli anni ha perso anche di efficacia. E adesso il club guarderà oltre, per avviarsi verso un nuovo ciclo improntato alla ricerca di un calcio differente e maggiormente qualitativo.

Allegri, così cambia tutto: ecco la nuova panchina

Con un anno di anticipo sulla scadenza del suo contratto con la Juventus, Allegri concluderà la sua avventura e potrà rimettersi in gioco altrove. Con una possibile opzione che avrebbe del clamoroso.

La redazione di Calciomercato.it ha chiesto ai suoi utenti, con il consueto sondaggio su ‘X’, quale sarebbe la migliore scelta per la carriera del tecnico. In molti ritengono che non sia più adatto a un calcio competitivo e che farebbe bene ad accettare le offerte dall’Arabia Saudita, soluzione votata dal 52,2% dei partecipanti. Solo per il 24,6%, Allegri meriterebbe la conferma a Torino, pochi voti per un eventuale approdo in Premier League (13%) o al Napoli (10,1%).