Muro contro l’Inter: in bilico 430 milioni

Si avvicina sempre di più la scadenza del finanziamento di Oaktree in casa Inter. Le ultime sulla vicenda e l’intreccio con Pimco

È iniziata la corsa contro il tempo in casa Inter, vista la scadenza ormai imminente del prestito di Oaktree con la famiglia Zhang che dovrà liquidare il debito da 375 milioni di euro (con interessi compresi) nei confronti del fondo americano che il 20 maggio 2021 ne aveva garantiti 275.

La scadenza triennale è dunque fissata per il prossimo lunedì ed il tempo stringe, con il club meneghino che avrebbe trovato un accordo formale con l’hedge fund americano Pimco per il prestito da circa 430 milioni di euro. Una cifra, di cui tanto si è chiacchierato anche ieri, che consentirebbe a Suning di andare ad estinguere il debito accumulato.

Nelle scorse ore si era parlato di complicazioni, mentre come evidenziato in data odierna da ‘La Gazzetta dello Sport’ nella sua ricostruzione i portavoce di Pimco e Oaktree non hanno voluto commentare la notizia, mentre Suning avrebbe ribadito la propria tranquillità, in quanto l’accordo era già stato raggiunto nei giorni scorsi e mancherebbe solamente l’ufficialità.

Inter, accordo sul filo con Pimco: la situazione con Oaktree

La rosea sottolinea come un ruolo di rilievo lo avrebbe proprio Oaktree, che avrebbe sperato in un epilogo differente, motivo per cui starebbe impiegando ogni strumento giuridico a disposizione per ostacolare l’operazione con Pimco. Il tutto nella speranza di ottenere il rifinanziamento del club.

Dopotutto l’Inter nei mesi scorsi aveva anche provato a rinegoziare l’accordo con il fondo americano per un prestito bis, prima di trovare condizioni migliori in altri lidi. Ora però è il momento dell’attesa, con le scadenze vicine ed una fumata bianca che sarà fondamentale per Zhang per dare continuità al proprio progetto Inter.

In alternativa si potrebbe procedere con un nuovo finanziamento da Oaktree che però in quel caso potrebbe anche escutere per il mancato pagamento del prestito e prendere la gestione del club.