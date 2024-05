Colpo di scena Zhang-Pimco: rischia di saltare l’accordo

Clamoroso quanto potrebbe accadere a pochissimi giorni dalla scadenza del prestito con Oaktree

Possibile colpo di scena che rischia di mettere seriamente in discussione il futuro di Suning come proprietario dell’Inter. A pochi giorni dalla scadenza del finanziamento stipulato nel 2021 con Oaktree, l’accordo di cui si è discusso negli ultimi giorni tra la famiglia Zhang e il fondo Pimco per un nuovo prestito indispensabile rischia di saltare.

A riportarlo è stato il sito specializzato ‘Bloomberg’, secondo cui nelle ultime ore si sarebbe complicato il finanziamento da parte di Pimco. Un prestito fondamentale per Zhang al fine di restituire i circa 375 milioni di euro – interessi compresi – ad Oaktree entro la scadenza del 20 maggio. Le parti nello specifico non avrebbero ancora trovato un’intesa definitiva, nonostante vi sia ancora margine per giungere ad un accordo nei prossimi giorni. La situazione, infatti, resta fluida e non è escluso che si arrivi poi alla fumata bianca.

Come sappiamo, qualora Zhang non riuscisse a restituire la cifra concordata con Oaktree entro i termini stabiliti, il rischio per il gruppo sarebbe quello di perdere il controllo dell’Inter in favore del fondo americano. Scenario che Suning non ha mai preso in considerazione e che vorrebbe evitare ad ogni costo. La trattativa con Pimco, pronta ad entrare in una fase cruciale, si fonda su un finanziamento da 435 milioni in bond privati con scadenza nel 2026, con un tasso d’interesse annuo pari al 15%.