Rivoluzione e via libera per il Milan: il centrocampista arriva dalla Premier

Dall’Inghilterra all’Italia. L’addio ormai appare certo: arrivano conferme per il ritorno in Serie A del centrocampista che piace a Milan e Juventus

Ancora una stagione complicata, che andrĂ in archivio senza la qualificazione in Champions League.

Oggi il distacco del Manchester United, sesto, dall’Aston Villa quarto, è di ben tredici punti (i Red Devils hanno una partita in meno). Sono addirittura 26 quelli dal primo posto occupato dai cugini del City.

Davvero troppi per una squadra come quella allenata da ten Hag, che negli ultimi ha speso davvero tanti soldi sul mercato senza ottenere risultati all’altezza.

Secondo The Telegraph, così, la prossima estate è pronta l’ennesima rivoluzione. I Red Devils – si legge – ascolteranno offerte per ogni calciatore della rosa. Nessuno è incedibile, fatta eccezione per Kobbie Mainoo, Alejandro Garnacho e Rasmus Hojlund. Anche Bruno Fernandes, dunque, potrebbe fare le valigie, al pari di Marcus Rashford.

Servono proposte importanti, ma è chiaramente impensabile che il portoghese e l’inglese possano finire sul taccuino dei club italiani. Troppo cari i due talenti, ma ci sono tanti altri giocatori dei Red Devils che potrebbero, invece, trasferirsi in Italia.

C’è d’altronde chi in Serie A tornerĂ sicuramente. Stiamo parlando di Sofyan Amrabat, che non rientra nei piani del Manchester United.

Milan e Juve, Amrabat torna in Italia

Gli inglesi non eserciteranno il diritto di riscatto e il marocchino sarà dunque nuovamente a disposizione della Fiorentina. Impensabile, però, che i Viola possano decidere di tenere un giocatore che non rientra più nei piani e che ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2025.

Sofyan Amrabat rappresenta dunque una vera opportunità per le squadre italiane. Conosce bene la Serie A, dove ha dimostrato di poter fare la differenza e il suo cartellino non può avere un prezzo superiore ai 20 milioni di euro.

Il marocchino è stato accostato in passato a diversi club, ma oggi può essere un nome buono soprattutto per il Milan, che cerca un centrocampista con le sue caratteristiche. Attenzione, inoltre, anche alla Juve che deve fare i conti con una mediana che in estate andrà assolutamente rafforzata, magari con più elementi.