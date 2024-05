Infortunio UFFICIALE e stagione finita: il Ct ora è nei guai

Il club ha ufficialmente annunciato l’infortunio dell’estremo difensore che salterà le ultime due partite della stagione

Stanno per volgere al termine i principali campionati in Europa, giunti alle ultimissime battute. Stagione, però, che non si chiuderà con le ultime sentenze attese dalle finali di Conference, Europa e Champions League, ma che andrà avanti con due tra le più importanti competizioni a livello internazionale come gli Europei e la Coppa America.

Da parte dei calciatori più attesi, infatti, in queste ultime partite l’allerta sarà massima considerato il rischio infortuni sempre più elevato in questa fase della stagione. Come nel caso di Nicolò Zaniolo, finito ko nell’ultimo match tra Aston Villa e Liverpool per una microfrattura al piede che lo terrà fuori per oltre un mese e quindi indisponibile per l’elenco dei convocati di Luciano Spalletti. Una mazzata non solo per la Nazionale Italiana che perde un talento, ma anche per lo stesso calciatore che già nel 2021 fu costretto a rinunciare all’Europeo per la precedente rottura del crociato anteriore.

Un altro protagonista annunciato della prossima estate, rischia di compromettere la sua partecipazione in Coppa America. Come riportato infatti dal Manchester City, in seguito all’infortunio rimediato nel match di Premier League contro il Tottenham, Ederson ha accusato un problema più serio del previsto che lo terrà fuori negli ultimi due match della stagione dei citizen. Due finali vere e proprie, tra l’altro, nelle quali la squadra di Pep Guardiola si giocherà prima il campionato all’ultima giornata contro il West Ham, e poi la finalissima di FA Cup nel derby di Manchester con lo United.

Infortunio ufficiale per Ederson: a rischio la Coppa America con il Brasile

Titolare della Nazionale Brasiliana, Ederson rischia con questo infortunio di perdersi le fasi iniziali della Coppa America.

Il Manchester City, infatti, ha confermato l’entità del problema con un comunicato ufficiale: “Ederson salterà le ultime due partite della stagione a causa di una piccola frattura dell’orbita oculare. Il portiere brasiliano si è infortunato martedì sera durante la vittoria per 2-0 in casa del Tottenham Hotspur. Da allora è stato sottoposto a scansioni dell’area interessata che hanno rivelato una piccola frattura all’orbita dell’occhio destro”. Chissà che il Ct Dorival Junior non possa decidere di puntare sul grande obiettivo di mercato dell’Inter Bento in assenza di Ederson, senza dimenticare che tra i convocati figura anche il nome di Alisson.