“Mi manca ogni giorno”: De Ligt annuncia il ritorno

Il centrale olandese sarà protagonista delle semifinali di Champions League con il Bayern Monaco

Nonostante la stagione complicata vissuta insieme al Bayern Monaco in una Bundesliga dominata e vinta dal Leverkusen, Matthijs de Ligt sogna in grande in vista del doppio appuntamento europeo. La formazione bavarese, infatti, se la vedrà in semifinale di Champions League con il Real Madrid: un’occasione unica per salvare e rendere memorabile una stagione sin qui fallimentare.

Tra i grandi protagonisti del doppio appuntamento contro il Real Madrid, in campo ci sarà proprio l’ex Juventus. Il centrale olandese è uno dei titolari della formazione di Thomas Tuchel e domani sera dovrà difendere al meglio delle sue possibilità nella gara di andata dell’Allianz Arena. Il difensore tornerà a disputare una semifinale a distanza di cinque anni, quando con l’Ajax sfiorò l’impresa rovinata dal Tottenham.

Proprio sul sito del club olandese, de Ligt ha ricordato quell’incredibile cavalcata: “L’Ajax mi manca sempre! Sono cresciuto con quei ragazzi che erano in squadra. In totale ho giocato 10 anni qui, quindi è normale che mi manchino tutte quelle persone che ho conosciuto. Ovviamente ancora seguo l’Ajax. Non stanno attraversando il loro miglior momento e non è bello, ma li seguo sempre e sono felice quando vincono. Avevamo battuto il Bayern, il Real Madrid, la Juve… Non poteva fermarci nessuno. Il 16 aprile De Jong e Blind mi hanno mandato dei video di quella stagione europea di 5 anni fa e mi sono venuti i brividi“.

Calciomercato, de Ligt promette il ritorno all’Ajax

Cresciuto nel settore giovanile dell’Ajax, prima di approdare stabilmente in prima squadra, sui canali ufficiali del club de Ligt ha annunciato di voler tornare un giorno a vestire quei colori.

Questa l’ammissione dell’ex Juventus: “Ogni tanto ci penso e credo che succederà. Ho giocato tre anni in prima squadra, un periodo relativamente breve, credevo potesse durare di più. Ma la situazione si è rivelata diversa rispetto a quanto credevamo. Se avessi l’occasione di tornare all’Ajax, mi piacerebbe farlo. Non è possibile saperlo, ma tutto può succedere. Dovessi decidere oggi, mi piacerebbe. Se vale anche per De Jong? Immagino di sì”.